Скандал у Дніпрі: поліція розслідує побиття колишнього бійця Третьої штурмової працівниками ТЦК

У Дніпрі спалахнув гучний конфлікт за участю працівників територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП). Жертвою інциденту став 39-річний ветеран війни, колишній боєць Третьої штурмової бригади, який має інвалідність.

За попередніми даними, подія сталася в Центральному районі міста. Після фізичного зіткнення постраждалий разом із побратимами прийшов до установи, щоб отримати пояснення. Однак, як повідомляють очевидці, конструктивного діалогу не відбулося — керівник центру зустрів військових посмішкою та відмовився видавати підлеглих.

"Замість нормальної розмови начальник почав посміхатися нам в обличчя та заявив, що "своїх в обиду не дасть"", — йдеться у відео.

Наразі інцидент перейшов у юридичну площину. 30 квітня потерпілий офіційно звернувся до правоохоронних органів із заявою про побиття. Поліція Дніпра вже розпочала досудове розслідування для встановлення всіх обставин бійки.

"За вказаним фактом дізнавачі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 125 (умисне легке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України", — підтвердили у пресслужбі поліції.

На цей час правоохоронці збирають доказову базу та опитують свідків. Ситуація набула значного резонансу серед ветеранської спільноти міста, яка вимагає справедливого покарання для винних, незважаючи на їхні посади чи належність до структур комплектування.

Зазначимо, портал "Коментарі" писав, що у Дніпрі під час виконання службових обов’язків постраждали представники територіального центру комплектування. Інцидент стався 4 травня 2026 року. Як повідомляє Дніпровський ОТЦК та СП, під час здійснення заходів з оповіщення військовозобов’язаний громадянин застосував вогнепальну зброю проти військовослужбовців.