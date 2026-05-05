Стрілянина під час вручення повісток у Дніпрі: що відомо

У Дніпрі під час виконання службових обов’язків постраждали представники територіального центру комплектування. Інцидент стався 4 травня 2026 року. Як повідомляє Дніпровський ОТЦК та СП, під час здійснення заходів з оповіщення військовозобов’язаний громадянин застосував вогнепальну зброю проти військовослужбовців.

Внаслідок агресивних дій чоловіка троє бійців групи оповіщення отримали поранення. Зловмисника оперативно затримали, наразі з ним працює слідчо-оперативна група поліції.

Представники ТЦК закликали громадськість та медіа утриматися від передчасних висновків:

"Повна інформація щодо інциденту буде надана після з’ясування всіх обставин. Просимо не поширювати неперевірену інформацію та дочекатись результатів розслідування".

Окрему увагу в установі звернули на можливі маніпуляції навколо події. У ТЦК наголосили, що відеоматеріали про нібито "порушення прав", які можуть з’явитися у мережі, слід ретельно перевіряти.

"Не довіряйте маніпулятивним „вкидам“, які можуть бути частиною ворожої пропаганди чи використовуватися для інформаційно-психологічного впливу", — застерігають у відомстві.

Громадянам, які стали свідками конфліктів або мають скарги на роботу центрів комплектування, радять не вчиняти самосуд, а звертатися за офіційними номерами:

Гаряча лінія Дніпропетровського ОТЦК: 0 800 507 089;

Командування Сухопутних військ: 0 800 301 937.

Зазначимо, що військовослужбовець та відомий журналіст Юрій Бутусов висловив переконання, що чинний віковий поріг для призову до лав Збройних Сил є завищеним та потребує негайного перегляду в бік зменшення.

На його думку, військовозобов'язаними мають ставати чоловіки вже з 23 років, а для юнаків, які не досягли 22-річного віку, слід запровадити сувору заборону на перетин державного кордону в напрямку виїзду. Свою жорстку позицію фахівець аргументує тим, що молодь отримує повний спектр громадянських прав, а отже має нести й відповідну відповідальність перед країною.