Скандал в Днепре: полиция расследует избиение бывшего бойца Третьей штурмовой работниками ТЦК

В Днепре разразился громкий конфликт с участием работников территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП). Жертвой инцидента стал 39-летний ветеран войны, бывший боец Третьей штурмовой бригады, у которого есть инвалидность.

По предварительным данным, инцидент произошел в Центральном районе города. После физического столкновения пострадавший вместе с побратимами пришел в учреждение, чтобы получить пояснения. Однако, как сообщают очевидцы, конструктивный диалог не состоялся — руководитель центра встретил военных улыбкой и отказался выдавать подчиненных.

"Вместо нормального разговора начальник начал улыбаться нам в лицо и заявил, что "своих в обиду не даст"" , — говорится в видео.

В настоящее время инцидент перешел в юридическую плоскость. 30 апреля потерпевший официально обратился в правоохранительные органы с заявлением об избиении. Полиция Днепра уже начала досудебное расследование по установлению всех обстоятельств драки.

"По указанному факту дознаватели внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 125 (преднамеренное легкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины" , — подтвердили в пресс-службе полиции.

В настоящее время правоохранители собирают доказательную базу и опрашивают свидетелей. Ситуация получила значительный резонанс среди ветеранского сообщества города, которое требует справедливого наказания для виновных, несмотря на их должности или принадлежность к структурам комплектования.

