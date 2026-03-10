«Штаб існує, але керівник за кордоном»: Філатов розповів про нинішню роль Корбана у Дніпрі

Міський голова Дніпра Борис Філатов в інтерв’ю виданню "Українська правда" роз’яснив поточний статус Геннадія Корбана та функціонування штабу оборони міста. За словами мера, юридично структура продовжує свою роботу, а документ про призначення Корбана очільником штабу залишається в силі.

Корбан і Філатов

Проте Філатов визнав, що виконання обов’язків ускладнене фізичною відсутністю керівника в країні.

"Фактично очолювати штаб складно, адже Корбан перебуває за кордоном", — констатував мер, додавши, що той все одно залишається залученим у міські процеси та реагує на запити дніпрян через соціальні мережі.

Окрему увагу Борис Філатов приділив історичному контексту, нагадавши про внесок бізнесмена у безпеку регіону на початку війни. Він підкреслив, що у 2014–2015 роках саме Корбан відіграв визначальну роль у зупиненні "руської весни" на Дніпропетровщині.

Торкнувся очільник міста і резонансної теми анулювання українського паспорта свого соратника. Філатов назвав цей процес сумнівним з точки зору публічності.

"Ситуація з позбавленням Корбана громадянства є непрозорою, оскільки указу ніхто публічно не бачив", — заявив міський голова.

Попри юридичні та логістичні перепони, за словами Філатова, Геннадій Корбан продовжує моніторити ситуацію в Дніпрі та підтримувати комунікацію з мешканцями.

