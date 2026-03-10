logo_ukra

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.86

EUR/UAH

51.04

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Регіони Дніпро «Штаб існує, але керівник за кордоном»: Філатов розповів про нинішню роль Корбана у Дніпрі
commentss НОВИНИ Всі новини

«Штаб існує, але керівник за кордоном»: Філатов розповів про нинішню роль Корбана у Дніпрі

Мер Дніпра про штаб оборони: Розпорядження щодо Корбана чинне, попри його перебування поза Україною

10 березня 2026, 22:06
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Недилько Ксения

Міський голова Дніпра Борис Філатов в інтерв’ю виданню "Українська правда" роз’яснив поточний статус Геннадія Корбана та функціонування штабу оборони міста. За словами мера, юридично структура продовжує свою роботу, а документ про призначення Корбана очільником штабу залишається в силі.

«Штаб існує, але керівник за кордоном»: Філатов розповів про нинішню роль Корбана у Дніпрі

Корбан і Філатов

Проте Філатов визнав, що виконання обов’язків ускладнене фізичною відсутністю керівника в країні.

"Фактично очолювати штаб складно, адже Корбан перебуває за кордоном", — констатував мер, додавши, що той все одно залишається залученим у міські процеси та реагує на запити дніпрян через соціальні мережі.

Окрему увагу Борис Філатов приділив історичному контексту, нагадавши про внесок бізнесмена у безпеку регіону на початку війни. Він підкреслив, що у 2014–2015 роках саме Корбан відіграв визначальну роль у зупиненні "руської весни" на Дніпропетровщині.

Торкнувся очільник міста і резонансної теми анулювання українського паспорта свого соратника. Філатов назвав цей процес сумнівним з точки зору публічності.

"Ситуація з позбавленням Корбана громадянства є непрозорою, оскільки указу ніхто публічно не бачив", — заявив міський голова.

Попри юридичні та логістичні перепони, за словами Філатова, Геннадій Корбан продовжує моніторити ситуацію в Дніпрі та підтримувати комунікацію з мешканцями.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що народний депутат Юрій Кісєль, який разом зі своїми співрозмовниками перебував під дворічним прослуховуванням НАБУ, у 2020 році, за твердженням Геннадія Корбана, вимагав від мера Дніпра Бориса Філатова зняти свою кандидатуру з місцевих виборів.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини