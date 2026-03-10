logo

«Штаб существует, но руководитель за границей»: Филатов рассказал о нынешней роли Корбана в Днепре
«Штаб существует, но руководитель за границей»: Филатов рассказал о нынешней роли Корбана в Днепре

Мэр Днепра о штабе обороны: Распоряжение относительно Корбана действует, несмотря на его пребывание вне Украины

10 марта 2026, 22:06
Автор:
avatar

Недилько Ксения

Мэр Днепра Борис Филатов в интервью изданию "Украинская правда" разъяснил текущий статус Геннадия Корбана и функционирование штаба обороны города. По словам мэра, юридически структура продолжает свою работу, а документ о назначении Корбана руководителем штаба остается в силе.

«Штаб существует, но руководитель за границей»: Филатов рассказал о нынешней роли Корбана в Днепре

Корбан и Филатов

Однако Филатов признал, что исполнение обязанностей затруднено физическим отсутствием руководителя в стране.

"Фактически возглавлять штаб сложно, ведь Корбан находится за границей", — констатировал мэр, добавив, что тот все равно остается вовлеченным в городские процессы и реагирует на запросы днепрян через социальные сети.

Особое внимание Борис Филатов уделил историческому контексту, напомнив о вкладе бизнесмена в безопасность региона в начале войны. Он подчеркнул, что в 2014-2015 годах именно Корбан сыграл определяющую роль в остановке русской весны на Днепропетровщине.

Затронул главу города и резонансную тему аннулирования украинского паспорта своего соратника. Филатов назвал этот процесс сомнительным с точки зрения публичности.

"Ситуация с лишением Корбана гражданства непрозрачна, поскольку указа никто публично не видел", — заявил городской голова.

Несмотря на юридические и логистические препятствия, по словам Филатова, Геннадий Корбан продолжает мониторить ситуацию в Днепре и поддерживать коммуникацию с жителями.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что народный депутат Юрий Кисель, вместе со своими собеседниками находившийся под двухлетним прослушиванием НАБУ, в 2020 году, по утверждению Геннадия Корбана, требовал от мэра Днепра Бориса Филатова снять свою кандидатуру с местных выборов.



