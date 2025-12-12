Шокуюча заява Корбана: 300 кримінальних справ і ультиматум Філатову

Народний депутат Юрій Кісєль, який разом зі своїми співрозмовниками перебував під дворічним прослуховуванням НАБУ, у 2020 році, за твердженням Геннадія Корбана, вимагав від мера Дніпра Бориса Філатова зняти свою кандидатуру з місцевих виборів.

Корбан про вибори Філатова у 2020 році

Як повідомив Геннадій Корбан, на той момент Кісєль уже був народним депутатом від партії "Слуга народу", а влітку 2020 року очолив обласний штаб партії. У червні того ж року він, за словами Корбана, висунув Філатову ультиматум — знятися з виборчих перегонів, погрожуючи наслідками у разі відмови.

Корбан стверджує, що після того, як Філатов не погодився на ці вимоги, місцеві вибори в Дніпрі відбувалися на тлі масового відкриття кримінальних проваджень. За його словами, силові структури порушили сотні справ проти співробітників міської ради, комунальних підприємств і підприємців, які співпрацювали з містом.

За твердженням Корбана, загалом було відкрито понад 300 кримінальних справ, у межах яких проводилися арешти, блокувалися рахунки бізнесу та чинився тиск на посадовців міської влади. Водночас він наголосив, що згодом усі ці провадження не мали юридичних наслідків.

Попри тиск, Борис Філатов переміг на виборах мера Дніпра у 2020 році, отримавши близько 80% голосів виборців. Кандидати від партії "Слуга народу", за словами Корбана, набрали трохи більше 10%. Усі кримінальні справи, які він називає сфабрикованими, з часом були закриті.

