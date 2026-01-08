Увечері та вночі росіяни атакували Дніпропетровщину: на щастя, з людей ніхто не постраждав. Про це повідомляє портал "Коментарі" з посиланням на інформацію ДСНС України.

Рятувальники показали енергооб’єкт, який обстріляли на Дніпропетровщині

Пошкоджена інфраструктура у Дніпровському, Криворізькому та Павлоградському районах. Частина області наразі залишається без світла. Виникли пожежі.

Роботи щодо ліквідації наслідків ще тривають.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що уночі ворог здійснив чергову масовану атаку на об’єкти енергетичної інфраструктури. Найбільше постраждали Дніпропетровська та Запорізька області. Внаслідок ударів регіони були майже повністю знеструмлені. Енергетики розпочали аварійно-відновлювальні роботи ще вночі. Про це на брифінгу повідомив в.о. Міністра енергетики України Артем Некрасов.

"Станом на ранок у Дніпропетровській області без електропостачання залишаються близько 800 тисяч споживачів. Ремонтні роботи тривають, аби якнайшвидше повернути світло та тепло споживачам. Об’єкти соціальної та критичної інфраструктури заживлені частково", – зазначив він.

За словами Некрасова, внаслідок атаки на Дніпропетровщині було знеструмлено вісім шахт. Усіх працівників вивели на поверхню. У Запоріжжі електропостачання відновлено. Водночас, щоб уникнути повторних масових знеструмлень, споживачів просять обмежити користування потужними електроприладами.