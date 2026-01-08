logo_ukra

Дніпро Блекаут у Дніпрі: що відомо станом на ранок
Блекаут у Дніпрі: що відомо станом на ранок

На Дніпропетровщині та Запоріжжі справжній енергетичний колапс: що кажуть у Міненерго

8 січня 2026, 10:29
Автор:
Недилько Ксения

Уночі ворог здійснив чергову масовану атаку на об’єкти енергетичної інфраструктури. Найбільше постраждали Дніпропетровська та Запорізька області. Внаслідок ударів регіони були майже повністю знеструмлені. Енергетики розпочали аварійно-відновлювальні роботи ще вночі. Про це на брифінгу повідомив в.о. Міністра енергетики України Артем Некрасов.

"Станом на ранок у Дніпропетровській області без електропостачання залишаються близько 800 тисяч споживачів. Ремонтні роботи тривають, аби якнайшвидше повернути світло та тепло споживачам. Об’єкти соціальної та критичної інфраструктури заживлені частково", – зазначив він.

За словами Некрасова, внаслідок атаки на Дніпропетровщині було знеструмлено вісім шахт. Усіх працівників вивели на поверхню. У Запоріжжі електропостачання відновлено. Водночас, щоб уникнути повторних масових знеструмлень, споживачів просять обмежити користування потужними електроприладами.

"Через несприятливі погодні умови на ранок повністю або частково знеструмлені населені пункти Чернігівської, Київської, Івано-Франківської та Закарпатської областей. Ремонтні бригади обленерго працюють над відновленням електропостачання.

У Харківській, Полтавській та Сумській областях на ранок вимушено застосовувалися аварійні відключення. Триває поступова заміна аварійних знеструмлень на планові — погодинні. Графіки аварійних відключень — тимчасово продовжать діяти на Донеччині", – додав в.о. міністра.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що вночі у Дніпрі усі міські лікарні було повністю переведено на генератори. Є необхідні запаси води. 

Лікувальний процес у медзакладах під час масштабного знеструмлення не зупиняється. Про це повідомив міський голова Борис Філатов. 

За його словами, альтернативними джерелами живлення забезпечено також водовідведення в будинках. "Постійно на звʼязку з усіма профільними службами та енергетиками. Застосовуємо всі алгоритми, які місто відпрацювало в попередні роки", — зазначив Філатов.



