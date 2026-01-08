Спасатели показали энергообъект, обстрелянный на Днепропетровщине

Вечером и ночью россияне атаковали Днепропетровщину: к счастью, из людей никто не пострадал. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию ГСЧС Украины.

Спасатели показали энергообъект, который обстреляли на Днепропетровщине

Повреждена инфраструктура в Днепровском, Криворожском и Павлоградском районах. Часть области остается без света. Возникли пожары.

Работы по ликвидации последствий еще продолжаются.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что ночью враг совершил очередную массированную атаку на объекты энергетической инфраструктуры. Больше всего пострадали Днепропетровская и Запорожская области. В результате ударов регионы были почти полностью обесточены. Энергетики приступили к аварийно-восстановительным работам еще ночью. Об этом на брифинге сообщил и.о. Министра энергетики Украины Артём Некрасов.

"По состоянию на утро в Днепропетровской области без электроснабжения остаются около 800 тысяч потребителей. Ремонтные работы продолжаются, чтобы как можно быстрее вернуть свет и тепло потребителям. Объекты социальной и критической инфраструктуры заживлены частично", – отметил он.

По словам Некрасова, в результате атаки на Днепропетровщине было обесточено восемь шахт. Всех работников вывели на поверхность. В Запорожье электроснабжение возобновлено. В то же время во избежание повторных массовых обесточений потребителей просят ограничить пользование мощными электроприборами.