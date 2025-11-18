logo_ukra

Росіяни заявили про "військові цілі" у Дніпрі: що відомо
НОВИНИ

Росіяни заявили про “військові цілі” у Дніпрі: що відомо

Росія цинічно виправдовує удари по Дніпру, поширюючи черговий фейк

18 листопада 2025, 18:24
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Російські війська обстрілюють цивільні об'єкти при цьому цинічно виправдовуються, нібито уражено “військові цілі”. 

Росіяни заявили про “військові цілі” у Дніпрі: що відомо

Обстріл. Ілюстративне фото

У Центрі протидії дезінформації спростували інформацію ворожих каналів про нібито “центр підготовки операторів БпЛА”, замаскований під офіс редакції одного з українських телеканалів у Дніпрі.

“Намагаючись виправдати удар БпЛА по телевежі у Дніпрі, російські пропагандисти стверджують про “точковий удар по військовому об’єкту”, — пояснили аналітики Центру.

У ЦПД пояснили, що насправді російські війська завдали чергового терористичного удару по цивільному об’єкту. Внаслідок обстрілу були уражені офіс українського телеканалу та продакшн-студія. У Центрі наголосили, що ці об'єкти не мають жодного стосунку до підготовки операторів БпЛА чи будь-якої військової діяльності. Аналітики додали, що ворог не наводить жодних доказів існування такого “центру”, окрім вигаданих заяв анонімних "джерел".

“Такі інформаційні вкиди — лише спроба виправдати черговий терористичний удар по цивільному об'єкту, що є типовою тактикою для російських пропагандистів”, — резюмували в ЦПД.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що Росія завдає все більш жорстоких ударів по території України. І хоча влада РФ цинічно заявляє, що “внаслідок обстрілів було уражено військові цілі”, насправді ворог завдає ударів по цивільних об'єктах. Тактику обстрілів житлових будинків ворожі війська застосовували від початку повномасштабної російської агресії.

За даними КМДА, із 24 лютого 2022 року та станом на 08:00 12 листопада 2025 через збройну ворожу агресію Росії у Києві загинули 332 цивільні особи, зокрема 25 дітей. 



Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://www.facebook.com/protydiyadezinformatsiyi.cpd/posts/pfbid0214qKGMwyxDsFvRyf52sfaCmVpVKs1Rijxm3txryoyeerEWL6AgKEPQgTX4HjZQFCl
