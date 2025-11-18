Россияне заявили о "военных целях" в Днепре: что известно

Российские войска обстреливают гражданские объекты при этом цинично оправдываются, якобы поражены "военные цели".

Обстрел. Иллюстративное фото

В Центре противодействия дезинформации опровергли информацию вражеских каналов о якобы "центре подготовки операторов БпЛА", замаскированном под офис редакции одного из украинских телеканалов в Днепре.

"Пытаясь оправдать удар БпЛА по телебашне в Днепре, российские пропагандисты утверждают о "точечном ударе по военному объекту", — пояснили аналитики Центра.

В ЦПД объяснили, что на самом деле российские войска нанесли очередной террористический удар по гражданскому объекту. В результате обстрела были поражены офис украинского телеканала и продакшн-студия. В Центре подчеркнули, что эти объекты не имеют никакого отношения к подготовке операторов БПЛА или какой-либо военной деятельности. Аналитики добавили, что враг не приводит никаких доказательств существования такого центра, кроме вымышленных заявлений анонимных "источников".

"Такие информационные вбросы — лишь попытка оправдать очередной террористический удар по гражданскому объекту, являющегося типичной тактикой для российских пропагандистов", — резюмировали в ЦПД.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что Россия наносит все более жестокие удары по территории Украины. И хотя власти РФ цинично заявляют, что "в результате обстрелов были поражены военные цели", на самом деле враг наносит удары по гражданским объектам. Тактику обстрелов жилых домов вражеские войска применяли с самого начала полномасштабной российской агрессии.

По данным КГГА, с 24 февраля 2022 года и по состоянию на 08:00 12 ноября 2025 года из-за вооруженной агрессии России в Киеве погибли 332 гражданских лица, в том числе 25 детей.