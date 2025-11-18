logo

BTC/USD

93145

ETH/USD

3123.85

USD/UAH

42.09

EUR/UAH

48.79

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Регионы Днепр Россияне заявили о "военных целях" в Днепре: что известно
commentss НОВОСТИ Все новости

Россияне заявили о "военных целях" в Днепре: что известно

Россия цинично оправдывает удары по Днепру, распространяя очередной фейк

18 ноября 2025, 18:24
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Российские войска обстреливают гражданские объекты при этом цинично оправдываются, якобы поражены "военные цели".

Россияне заявили о "военных целях" в Днепре: что известно

Обстрел. Иллюстративное фото

В Центре противодействия дезинформации опровергли информацию вражеских каналов о якобы "центре подготовки операторов БпЛА", замаскированном под офис редакции одного из украинских телеканалов в Днепре.

"Пытаясь оправдать удар БпЛА по телебашне в Днепре, российские пропагандисты утверждают о "точечном ударе по военному объекту", — пояснили аналитики Центра.

В ЦПД объяснили, что на самом деле российские войска нанесли очередной террористический удар по гражданскому объекту. В результате обстрела были поражены офис украинского телеканала и продакшн-студия. В Центре подчеркнули, что эти объекты не имеют никакого отношения к подготовке операторов БПЛА или какой-либо военной деятельности. Аналитики добавили, что враг не приводит никаких доказательств существования такого центра, кроме вымышленных заявлений анонимных "источников".

"Такие информационные вбросы — лишь попытка оправдать очередной террористический удар по гражданскому объекту, являющегося типичной тактикой для российских пропагандистов", — резюмировали в ЦПД.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что Россия наносит все более жестокие удары по территории Украины. И хотя власти РФ цинично заявляют, что "в результате обстрелов были поражены военные цели", на самом деле враг наносит удары по гражданским объектам. Тактику обстрелов жилых домов вражеские войска применяли с самого начала полномасштабной российской агрессии.

По данным КГГА, с 24 февраля 2022 года и по состоянию на 08:00 12 ноября 2025 года из-за вооруженной агрессии России в Киеве погибли 332 гражданских лица, в том числе 25 детей.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.facebook.com/protydiyadezinformatsiyi.cpd/posts/pfbid0214qKGMwyxDsFvRyf52sfaCmVpVKs1Rijxm3txryoyeerEWL6AgKEPQgTX4HjZQFCl
Теги:

Новости

Все новости