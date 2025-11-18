Россияне заявили о "военных целях" в Днепре: что известно

Рубрики
Российские войска обстреливают гражданские объекты при этом цинично оправдываются, якобы поражены "военные цели".
Обстрел. Иллюстративное фото
В Центре противодействия дезинформации опровергли информацию вражеских каналов о якобы "центре подготовки операторов БпЛА", замаскированном под офис редакции одного из украинских телеканалов в Днепре.
В ЦПД объяснили, что на самом деле российские войска нанесли очередной террористический удар по гражданскому объекту. В результате обстрела были поражены офис украинского телеканала и продакшн-студия. В Центре подчеркнули, что эти объекты не имеют никакого отношения к подготовке операторов БПЛА или какой-либо военной деятельности. Аналитики добавили, что враг не приводит никаких доказательств существования такого центра, кроме вымышленных заявлений анонимных "источников".
Напомним: портал "Комментарии" писал, что Россия наносит все более жестокие удары по территории Украины. И хотя власти РФ цинично заявляют, что "в результате обстрелов были поражены военные цели", на самом деле враг наносит удары по гражданским объектам. Тактику обстрелов жилых домов вражеские войска применяли с самого начала полномасштабной российской агрессии.
По данным КГГА, с 24 февраля 2022 года и по состоянию на 08:00 12 ноября 2025 года из-за вооруженной агрессии России в Киеве погибли 332 гражданских лица, в том числе 25 детей.