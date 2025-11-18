Росія воює з цивільними: скільки киян загинуло та отримало поранення внаслідок ворожих обстрілів

Росія завдає все більш жорстоких ударів по території України. І хоча влада РФ цинічно заявляє, що “внаслідок обстрілів було уражено військові цілі”, насправді ворог завдає ударів по цивільних об'єктах. Тактику обстрілів житлових будинків ворожі війська застосовували від початку повномасштабної російської агресії.

Обстріли.

Портал “Коментарі” з'ясував, скільки цивільних громадян загинуло та було поранено внаслідок ворожих обстрілів Києва від 2022 року. На офіційний запит журналістів у Київській міській державній адміністрації повідомили, що з початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації на територію України, із 24 лютого 2022 року та станом на 08:00 12 листопада 2025 року через збройну ворожу агресію Росії у Києві загинули 332 цивільні особи, зокрема 25 дітей. Отримала поранення внаслідок ворожих обстрілів 971 особа, зокрема 142 дитини.

Також у КМДА повідомили, що від початку повномасштабної військової агресії війська РФ пошкодили та знищили понад 2600 багатоквартирних житлових будинків у Києві. За інформацією Департаменту будівництва та житлового забезпечення, станом на 12 листопада 2025 року внаслідок збройної агресії РФ у місті Києві пошкоджено та частково чи повністю знищено житловий фонд, а саме:

у 2022 році – 362 багатоквартирних житлових будинки;

у 2023 році – 272 багатоквартирних житлових будинки;

у 2024 році – 543 багатоквартирних житлових будинки;

у 2025 році – 1473 багатоквартирних житлових будинки.

Також пошкоджено близько 515 приватних будівель різного призначення.

За даними КМДА, щонайменше 21 592 киянина втратили житло чи їхня оселя була пошкоджена внаслідок обстрілів. Саме така кількість містян станом на 10 листопада отримала одноразову матеріальну допомогу у сумі 10 000 грн у межах міської цільової програми “Турбота. Назустріч киянам”.

“1031 особа отримала допомогу 40 000 грн на термінове тимчасове відселення через руйнування чи пошкодження житла. А також щомісячну допомогу в сумі 20 000 грн виплачують 690 мешканцям, які не можуть довготривало проживати у зруйнованому або пошкодженому будинку”, — повідомили в КМДА.

