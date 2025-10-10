Російська окупаційна армія близько 17 години вечора запустила на місто Дніпро дві керовані авіаційні бомби. Повідомляється, що це модифіковані ракети-бомби "Гром-Е1", дальність польоту яких значно більша, ніж у звичайної керованої авіабомби.

Росіяни запустили вже два КАБи на Дніпро

У місті та області працювало ППО, дніпряни чули потужні вибухи. Інформація про атаку згодом від офіційних джерел. На місцях падіння видніється задимлення.

Відомо, що учора окупанти також приблизно в такий час атакували місто КАБом.

Також сьогодні вночі міста Дніпро, Кам’янське та Криворіжжя Дніпропетровської області зазнали масованої атаки "шахедами" та балістикою, також на Дніпропетровщину запускали аеробалістичні ракети "Кинджал" з МіГ-31К.

В області всю ніч лунали потужні вибухи, наразі у регіоні застосовується аварійні відключення світла через те, що було атаковано критичну інфраструктуру.

Інформація оновлюється.