Вночі росіяни атакували Дніпро і область: які наслідки ударів
НОВИНИ

Вночі росіяни атакували Дніпро і область: які наслідки ударів

Сьогодні вночі сталася масована атака Росії на енергетичну інфраструктуру Дніпропетровщини

10 жовтня 2025, 13:25
Автор:
avatar

Недилько Ксения

У ніч на 10 жовтня 2025 року війська рф здійснили масовану атаку на Дніпропетровщину. У Дніпрі, Кам’янському та Криворіжжі під ударом була енергетична інфраструктура. Про це повідомляє портал "Коментарі" з посиланням на інформацію Дніпропетровської обласної прокуратури.

Вночі росіяни атакували Дніпро і область: які наслідки ударів



Крім того, у Самарівському та Криворізькому районах поранено двох чоловіків, пошкоджено приватний будинок.

На Синельниківщині пошкоджено комбайн, вантажівку та господарську споруду.

Під артилерійським та реактивним вогнем системи "Град" перебувала Нікопольщина.

Зранку ворог атакував ракетами Кривий Ріг — травмовано трьох людей, пошкоджено складські приміщення.

Прокурори документують наслідки чергового воєнного злочину проти мирного населення, вчиненого збройними силами рф.

У ДніпроОВА також розповіли про наслідки масованої атаки на Дніпропетровщину.

Наразі на місцях влучань працюють усі спецслужби, триває фіксація наслідків та оцінка завданої шкоди.

Є руйнування. Є травмовані. Пошкоджено житловий сектор, підприємства та критичну інфраструктуру.

В регіоні спостерігаються екстренні відключення електроенергії, проте над відновленням мереж вже працюють енергетики.

Вночі росіяни атакували Дніпро і область: які наслідки ударів - фото 2









Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що у ніч на 10 жовтня (із 19:00 9 жовтня) противник завдав комбінованого удару по території України із застосуванням ударних БпЛА, ракет повітряного та наземного базування. Загалом радіотехнічними військами Повітряних Сил виявлено та здійснено супровід 497 засобів повітряного нападу (32 ракети та 465 БпЛА різних типів). Про це повідомляє портал "Коментарі" з посиланням на інформацію Повітряних Сил ЗСУ.



