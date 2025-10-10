Российская оккупационная армия около 17 часов вечера запустила на город Днепр две управляемые авиационные бомбы. Сообщается, что это модифицированные ракеты-бомбы "Гром-Е1", дальность полета которых значительно больше, чем у обычной управляемой авиабомбы.

Россияне запустили уже два КАБа на Днепр

В городе и области работало ПВО, днепряне слышали мощные взрывы. Информация об атаке будет позже от официальных источников. На местах падения виднеется задымление.

Известно, что вчера оккупанты также примерно в такое время атаковали город КАБом.

Также сегодня ночью города Днепр, Каменское и Криворожье Днепропетровской области подверглись массированной атаке "шахедами" и баллистике, также на Днепропетровщину запускали аэробалистические ракеты "Кинжал" с МиГ-31К.

В области всю ночь раздавались мощные взрывы, сейчас в регионе применяется аварийные отключения света из-за атаки по критической инфраструктуре.

Информация обновляется.