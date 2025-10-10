logo

Главная Новости Регионы Днепр Россияне запустили уже два КАБа на Днепр
commentss НОВОСТИ Все новости

Россияне запустили уже два КАБа на Днепр

Авиабомбы теперь долетают до Днепра, обстрелы участились

10 октября 2025, 17:20
Автор:
avatar

Недилько Ксения

Российская оккупационная армия около 17 часов вечера запустила на город Днепр две управляемые авиационные бомбы. Сообщается, что это модифицированные ракеты-бомбы "Гром-Е1", дальность полета которых значительно больше, чем у обычной управляемой авиабомбы.

Россияне запустили уже два КАБа на Днепр

Россияне запустили уже два КАБа на Днепр

В городе и области работало ПВО, днепряне слышали мощные взрывы. Информация об атаке будет позже от официальных источников. На местах падения виднеется задымление.

Известно, что вчера оккупанты также примерно в такое время атаковали город КАБом.

Также сегодня ночью города Днепр, Каменское и Криворожье Днепропетровской области подверглись массированной атаке "шахедами" и баллистике, также на Днепропетровщину запускали аэробалистические ракеты "Кинжал" с МиГ-31К.

В области всю ночь раздавались мощные взрывы, сейчас в регионе применяется аварийные отключения света из-за атаки по критической инфраструктуре.

Информация обновляется.



