Росія знову вдарила по Дніпру: деталі нової атаки на місто

Російські війська продовжують атакувати Дніпро. Після масштабного нічного удару по місту, який забрав життя людей та спричинив значні руйнування, вдень 2 червня росіяни знову завдали удару безпілотником по житловому сектору.

Удар по Дніпру.

Про нову атаку повідомив міський голова Дніпра Борис Філатов. За його словами, російський дрон влучив у житловий будинок.

"Знову влучання дроном в житловий будинок", — написав Філатов у соціальних мережах.

У мережі з’явилися фотографії з місця події. На них видно пошкодження будівлі після чергового удару. Наразі інформація про можливих постраждалих уточнюється.

Росія атакувала житловий будинок у Дніпрі після нічного обстрілу.

Нова атака стала продовженням одного з наймасштабніших ударів по Дніпру. У ніч проти 2 червня російські війська здійснили комбінований обстріл міста. Внаслідок вибухів було частково зруйновано двоповерховий житловий будинок, а пошуково-рятувальна операція тривала протягом усього дня.

За даними місцевої влади, кількість загиблих унаслідок нічного удару зросла до 12 осіб. До поліції звернулися вже 146 громадян із заявами про пошкодження майна. Загалом у місті постраждали близько 50 житлових будинків, сім із них зазнали критичних руйнувань.

Крім того, вибуховою хвилею та уламками пошкоджено понад 2,1 тисячі вікон і близько 30 автомобілів. Через масштаби трагедії міська влада оголосила 3 червня днем жалоби за загиблими.

