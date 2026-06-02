Россия снова ударила по Днепру: детали новой атаки на город

Российские войска продолжают атаковать Днепр. После масштабного ночного удара по городу, который унес жизни людей и нанес значительные разрушения, днем 2 июня россияне снова нанесли удар беспилотником по жилому сектору.

Удар по Днепру.

О новой атаке сообщил мэр Днепра Борис Филатов. По его словам, российский дрон попал в жилой дом.

"Снова попадания дроном в жилой дом", — написал Филатов в социальных сетях.

В сети появились фотографии с места происшествия. На них видны повреждения здания после очередного удара. Пока информация о возможных пострадавших уточняется.

Россия атаковала жилой дом в Днепре после ночных обстрелов.

Новая атака стала продолжением одного из самых масштабных ударов по Днепру. В ночь на 2 июня российские войска произвели комбинированный обстрел города. В результате взрывов был частично разрушен двухэтажный жилой дом, а поисково-спасательная операция продолжалась в течение всего дня.

По данным местных властей, количество погибших в результате ночного удара возросло до 12 человек. В полицию обратились уже 146 граждан с заявлениями о повреждении имущества. Всего в городе пострадали около 50 жилых домов, семь из них подверглись критическим разрушениям.

Кроме того, взрывной волной и обломками повреждено более 2,1 тысяч окон и около 30 автомобилей. Из-за масштабов трагедии городские власти объявили 3 июня днем траура по погибшим.

