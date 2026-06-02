Главная Новости Регионы Днепр Россия снова ударила по Днепру: детали новой атаки на город
Россия снова ударила по Днепру: детали новой атаки на город

В Днепре снова раздались взрывы. После масштабной ночной атаки Россия нанесла новый удар дроном по жилому дому.

2 июня 2026, 15:12
Slava Kot

Российские войска продолжают атаковать Днепр. После масштабного ночного удара по городу, который унес жизни людей и нанес значительные разрушения, днем 2 июня россияне снова нанесли удар беспилотником по жилому сектору.

Удар по Днепру. Фото из открытых источников

О новой атаке сообщил мэр Днепра Борис Филатов. По его словам, российский дрон попал в жилой дом.

"Снова попадания дроном в жилой дом", — написал Филатов в социальных сетях.

В сети появились фотографии с места происшествия. На них видны повреждения здания после очередного удара. Пока информация о возможных пострадавших уточняется.

Россия снова ударила по Днепру: детали новой атаки на город - фото 2

Россия атаковала жилой дом в Днепре после ночных обстрелов. Фото: Днепропетровская ОВА

Новая атака стала продолжением одного из самых масштабных ударов по Днепру. В ночь на 2 июня российские войска произвели комбинированный обстрел города. В результате взрывов был частично разрушен двухэтажный жилой дом, а поисково-спасательная операция продолжалась в течение всего дня.

По данным местных властей, количество погибших в результате ночного удара возросло до 12 человек. В полицию обратились уже 146 граждан с заявлениями о повреждении имущества. Всего в городе пострадали около 50 жилых домов, семь из них подверглись критическим разрушениям.

Кроме того, взрывной волной и обломками повреждено более 2,1 тысяч окон и около 30 автомобилей. Из-за масштабов трагедии городские власти объявили 3 июня днем траура по погибшим.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Днепре выросло количество жертв после удара России. Из-под завалов достали 8-летнего мальчика.

Также "Комментарии" писали, что в Кремле объяснили слова Путина о новом этапе войны России против Украины.



Источник: https://t.me/borys_filatovv/3397
