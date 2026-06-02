У Дніпрі зростає кількість жертв: з-під завалів дістали 8-річного хлопчика

Кількість загиблих внаслідок нічної атаки РФ на Дніпропетровщину зросла до 12, серед них двоє дітей. Постраждалих вже 37. Як повідомляє портал "Коментарі", про це в соцмережах повідомив голова Дніпропетровської ОВ Олексій Ганжа.

Тіла жінки та 8-річного хлопчика рятувальники дістали з-під руїн змученої ворогом чотириповерхівки у Дніпрі. Наразі кількість жертв російської атаки зросла до 12.

Раніше з-під завалів вдалося підняти тіло дитини 2023 року народження.

За даними влади, у лікарнях залишаються 22 особи, четверо з них – у тяжкому стані. У постраждалих фіксують осколкові поранення, переломи, рвані та різані рани, мінно-вибухові та акубаротравми.

Серед поранених – четверо дітей: хлопчики 6 та 16 років та 13-річна дівчинка госпіталізовані у стані середньої тяжкості, ще одна 14-річна дівчинка проходить амбулаторне лікування.

У самому Дніпрі частково зруйновано багатоквартирні будинки, пошкоджено підприємство, пожежну частину, гаражі, знищено автомобілі.

У місті загинули шестеро людей, 33 — поранені. У тяжкому стані — 22-річний хлопець та 71-річна жінка.

У Кам'янському пошкоджено адмінбудівлю та багатоквартирні будинки, троє людей отримали поранення — 50-річного чоловіка і жінок 49 і 72 років доставлено до лікарні в стані середньої тяжкості.

На Нікопольщині під ударом опинилися райцентр, Червоногригорівська, Покровська та Марганецька громади – пошкоджено багатоквартирні та приватні будинки.

На Синельниківщині росіяни цілилися по Васильківській громаді, де спалахнула будівля, яка не експлуатується. На Криворіжжі ворог бив Апостолівською громадою — там виникла пожежа.

