«Росія б’є по тому, що тримає регіон на плаву»: голова облради про нову тактику окупантів

Останнім часом Кривий Ріг дедалі частіше стає мішенню для ворожих атак, і ці удари не є випадковими. Голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук заявив, що Росія перейшла до стратегії системного економічного терору, поєднуючи його з убивствами цивільного населення.

За словами посадовця, ворог свідомо цілить у стратегічні галузі: промислові об'єкти, енергосистему та залізничне сполучення. Паралельно з атаками на Дніпропетровщину, агресор завдає ударів по газовидобувних потужностях "Нафтогазу" на Полтавщині. В обох регіонах ці обстріли призвели до жертв серед мирних мешканців.

"Логіка проста й цинічна. Зупинити виробництво, посіяти страх серед тих, хто продовжує працювати, відправити людей у вимушений простій. Вдарити не просто по містах – по здатності країни функціонувати", — наголосив Микола Лукашук.

Він підкреслив, що на п'ятому році повномасштабного вторгнення окупанти змінили методи, зробивши ставку на прорахований підрив життєздатності українських громад.

"До терору проти цивільних Росія додає економічний терор. Системний, прорахований, холодний", — зауважив голова облради, додавши, що головна мета ворога — позбавити Україну можливості працювати та відновлюватися.

Попри цілеспрямований тиск на критичну інфраструктуру, Лукашук висловив упевненість, що плани загарбників зазнають краху, а регіон продовжуватиме тримати стрій.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що учора, починаючи з 21:00, Кривий Ріг на Дніпропетровщині опинився під масованим ударом ворожих безпілотників. По всьому місту лунали потужні вибухи, поки сили протиповітряної оборони намагалися відбити атаку іранських дронів-камікадзе.

Ближче до 22:00 стали відомі перші наслідки ворожих влучань. За словами очільника міста, під ударом опинилися як стратегічні об'єкти, так і мирні квартали. "Ворог атакував промислову та енергетичну інфраструктуру. Є влучання і у житловому секторі. Приступили до аварійно-рятувальної операції", — повідомив Вілкул о 22:07.