Дніпро «Ворог атакував житлові будинки»: Олександр Вілкул повідомив про наслідки дронового удару по Кривому Рогу
«Ворог атакував житлові будинки»: Олександр Вілкул повідомив про наслідки дронового удару по Кривому Рогу

Масована атака «Шахедів» на Кривий Ріг: зафіксовано влучання у житловий сектор та об'єкти інфраструктури

27 березня 2026, 22:13
Недилько Ксения

Починаючи з 21:00, Кривий Ріг на Дніпропетровщині опинився під масованим ударом ворожих безпілотників. По всьому місту лунали потужні вибухи, поки сили протиповітряної оборони намагалися відбити атаку іранських дронів-камікадзе.

Ситуація залишається напруженою, оскільки "Шахеди" заходили на цілі декількома хвилями. Голова Ради оборони міста Олександр Вілкул оперативно попередив мешканців про небезпеку: "Вибухи. Кривий Ріг під шахедною атакою. Будьте обережні – у повітрі ще є ворожі дрони".

Ближче до 22:00 стали відомі перші наслідки ворожих влучань. За словами очільника міста, під ударом опинилися як стратегічні об'єкти, так і мирні квартали. "Ворог атакував промислову та енергетичну інфраструктуру. Є влучання і у житловому секторі. Приступили до аварійно-рятувальної операції", — повідомив Вілкул о 22:07.

Очевидці з місця подій повідомляють про виникнення пожеж у результаті прильотів. Зокрема, вогонь охопив припарковані автівки та пошкоджені будівлі. Наразі на місцях влучань працюють усі екстрені служби, намагаючись локалізувати займання та надати допомогу постраждалим. Інформація про кількість поранених та масштаби руйнувань уточнюється.



