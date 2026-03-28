«Россия бьет по тому, что держит регион на плаву»: председатель облсовета о новой тактике оккупантов

В последнее время Кривой Рог все чаще становится мишенью для вражеских атак, и эти удары не случайны. Глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук заявил, что Россия перешла к стратегии системного экономического террора, совмещая его с убийствами гражданского населения.

По словам чиновника, враг сознательно целится в стратегические отрасли: промышленные объекты, энергосистему и железнодорожное сообщение. Параллельно с атаками на Днепропетровщину, агрессор наносит удары по газодобывающим мощностям "Нафтогаза" на Полтавщине. В обоих регионах эти обстрелы привели к жертвам среди мирных жителей.

"Логика проста и цинична. Остановить производство, посеять страх среди тех, кто продолжает работать, отправить людей в вынужденный простой. Ударить не просто по городам – по способности страны функционировать", — подчеркнул Николай Лукашук.

Он подчеркнул, что на пятом году полномасштабного вторжения оккупанты изменили методы, сделав ставку на просчитанный подрыв жизнеспособности украинских общин.

"К террору против гражданских Россия добавляет экономический террор. Системный, просчитанный, холодный", — заметил глава облсовета, добавив, что главная цель врага — лишить Украину возможности работать и восстанавливаться.

Несмотря на целенаправленное давление на критическую инфраструктуру, Лукашук выразил уверенность, что планы захватчиков терпят крах, а регион будет продолжать держать строй.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что вчера, начиная с 21:00, Кривой Рог на Днепропетровщине оказался под массированным ударом вражеских беспилотников. По всему городу раздавались мощные взрывы, пока силы противовоздушной обороны пытались отразить атаку иранских дронов-камикадзе.

Ближе к 22:00 стали известны первые последствия вражеских попаданий. По словам главы города, под ударом оказались как стратегические объекты, так и мирные кварталы. "Враг атаковал промышленную и энергетическую инфраструктуру. Есть попадания и в жилом секторе. Приступили к аварийно-спасательной операции", — сообщил Вилкул в 22:07.