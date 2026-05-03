Росія атакувала Дніпро ракетами: що відомо про удари

Удень 3 травня російські війська завдали ракетного удару по Дніпру, спричинивши вибухи, руйнування та пожежі в житлових районах міста. Про рух ракет у напрямку Дніпра та Запоріжжя заздалегідь попереджали Повітряні сили ЗСУ.

Ракетний удар по Дніпру. Фото з відкритих джерел

За даними Повітряних сил, над регіоном фіксували щонайменше кілька швидкісних цілей, які рухалися у напрямку Дніпра та Запоріжжя. Близько 15 години у місті пролунали вибухи, після чого з’явилися повідомлення про задимлення та пошкодження інфраструктури.

Очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа повідомив, що удар припав по житловому кварталу. Пошкоджено гуртожиток, зруйновано частину будівель, понівечено автомобілі, а також обірвано лінії електропередач.

"Люди під час атаки перебували у підвалі. Зараз триває їхня евакуація рятувальниками", — заявив Ганжа.

За попередніми даними, частину російських ракет вдалося збити силам протиповітряної оборони, однак уламки впали в межах міста, що також спричинило руйнування. У соцмережах повідомляють, що росіяни атакували Дніпро чотирма ракетами за 10 хвилин.

Паралельно тривога оголошувалася в низці регіонів України, від Сумщини до Запоріжжя, включно з частиною Київської та Чернігівської областей.

Окремо ДСНС повідомили про удар по Кривому Рогу в Дніпропетровській області, де внаслідок атаки на багатоповерхівку постраждали щонайменше п’ятеро людей, серед них двоє дітей. Їх госпіталізували з підозрою на отруєння продуктами горіння. Рятувальники евакуювали мешканців верхніх поверхів та ліквідували пожежу.

