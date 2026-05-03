Россия атаковала Днепр ракетами: что известно об ударах

Днем 3 мая российские войска нанесли ракетный удар по Днепру, повлекшие взрывы, разрушения и пожары в жилых районах города. О движении ракет в направлении Днепра и Запорожья заранее предупреждали Воздушные силы ВСУ.

По данным Воздушных сил, над регионом фиксировали по меньшей мере несколько скоростных целей, двигавшихся в направлении Днепра и Запорожья. Около 15 часов в городе прогремели взрывы, после чего появились сообщения о задымлении и повреждении инфраструктуры.

Глава Днепропетровской областной военной администрации Александр Ганжа сообщил, что удар пришелся по жилому кварталу. Повреждено общежитие, разрушена часть зданий, изуродованы автомобили, а также оборваны линии электропередач.

"Люди во время атаки находились в подвале. Сейчас идет эвакуация спасателями", — заявил Ганжа.

По предварительным данным, часть российских ракет удалось сбить силам противовоздушной обороны, однако обломки упали в черте города, что также повлекло за собой разрушение. В соцсетях сообщают, что россияне атаковали Днепр четырьмя ракетами за 10 минут.

Параллельно тревога объявлялась в ряде регионов Украины, от Сумщины до Запорожья, включая часть Киевской и Черниговской областей.

Отдельно ГСЧС сообщили об ударе по Кривому Рогу в Днепропетровской области, где в результате атаки на многоэтажку пострадали по меньшей мере пять человек, среди них двое детей. Их госпитализировали с подозрением на отравление продуктами горения. Спасатели эвакуировали жителей верхних этажей и ликвидировали пожар.

