Удар по АЗС на Дніпропетровщині: поранені дитина і вагітна жінка - деталі атаки

3 травня Росія завдала удар по Криничанській громаді Дніпропетровської області. Внаслідок нього постраждали десятки людей, зокрема 10-річна дитина та вагітна жінка. Атака сталася поблизу автозаправної станції та зачепила автобус, у якому перебували близько 40 дітей.

Удар по АЗС на Дніпропетровщині. Фото: ДСНС

За даними місцевої влади Дніпропетровської області, вибух після атаки РФ спричинив займання вантажівки, що перевозила продукти харчування, а також пошкодив кілька транспортних засобів. На момент удару діти встигли залишити автобус.

"На момент атаки діти встигли залишити транспорт. Зараз їх евакуювали у безпечне місце. З ними працюють психологи", — сказав голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

Загалом постраждали шестеро людей. 10-річного хлопчика госпіталізовано у стані середньої тяжкості. П’ятеро дорослих також отримали поранення, серед них 21-річна вагітна жінка. Найважчий стан у 40-річної постраждалої, решта пацієнтів перебувають у стані середньої тяжкості, повідомили медики.

Рятувальники ДСНС підтвердили займання вантажівки та значні пошкодження транспорту на місці удару. Пожежу було локалізовано, однак наслідки атаки ще уточнюються.

Окремо очільник Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук повідомив, що діти, які перебували в автобусі, прямували на відпочинок до Івано-Франківської області. Після інциденту їх тимчасово розмістили у Затишнянській громаді, де організували харчування та допомогу.

"Громада забезпечує дітей гарячою їжею та підтримкою. Частина з них уже очікує на повернення додому", — заявив Лукашук.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Дніпро у чорному диму після масованого удару РФ.

Також "Кометнарі" писали, що Росія здригалася від потужних вибухів. Яка область опинилася під атакою.