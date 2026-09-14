Росія атакує Дніпро: хто допомагає ворогу знаходити цілі

Контррозвідники Служби безпеки України провели успішну операцію у Дніпрі, затримавши місцеву жительку, яка працювала на ворожі спецслужби. Фігурантка допомагала російським окупантам планувати чергову серію комбінованих ракетно-дронових ударів по прифронтовому обласному центру. За даними слідства, головним завданням зловмисниці було наведення ворожого вогню на адміністративні будівлі державних органів, розташовані в самому центрі Дніпра.

Фото: колаж порталу "Коментарі"

Крім того, агентка збирала інформацію про результати попередніх прильотів.

"Зловмисниця "звітувала" російським спецслужбістам, — зазначили у пресслужбі СБУ, — про місця та наслідки попередніх обстрілів для коригування повторних повітряних нападів на обласний центр".

Як з'ясували правоохоронці, підробіток на користь країни-агресора знайшла місцева безробітна жінка. Вона звернула на себе увагу російських кураторів через оголошення у Telegram-каналах, де пропонували "швидкі гроші". Для збору розвідданих фігурантка пішки обходила міські квартали, непомітно фіксуючи об'єкти на камеру мобільного. Отримані фото та координати вона відправляла представнику РФ.

Для забезпечення власної безпеки дніпрянка дотримувалася суворої конспірації. Вона спілкувалася з куратором виключно через анонімний чат у месенджері та ретельно зачищала сліди зв'язку.

"Для конспірації контактів із ворогом інформаторка використовувала анонімний чат у месенджері, — розповіли слідчі, — та видаляла листування з російським спецслужбістом після кожного сеансу зв’язку".

Попри всі намагання сховатися, оперативники СБУ задокументували протиправну діяльність коригувальниці та затримали її у власній оселі. Під час обшуку правоохоронці вилучили мобільний телефон, який містив беззаперечні докази роботи на ворога.

Наразі затриманій оголошено про підозру за ч. 3 ст. 114-2 Кримінального кодексу України. Суд обрав їй запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без можливості виходу під заставу. Жінці загрожує до 12 років ув'язнення. Слідчі продовжують збір доказів, аби додатково інкримінувати їй статтю про державну зраду в умовах воєнного стану.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, про те, що минулого тижня ворог декілька разів атакував Дніпро, через що здійнялися великі пожежі, а також загинули люди.