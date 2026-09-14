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Росія атакує Дніпро: хто допомагає ворогу знаходити цілі

«Звітувала про наслідки обстрілів»: контррозвідка СБУ схопила пособницю окупантів у Дніпрі

14 вересня 2026, 12:30
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Недилько Ксения

Контррозвідники Служби безпеки України провели успішну операцію у Дніпрі, затримавши місцеву жительку, яка працювала на ворожі спецслужби. Фігурантка допомагала російським окупантам планувати чергову серію комбінованих ракетно-дронових ударів по прифронтовому обласному центру. За даними слідства, головним завданням зловмисниці було наведення ворожого вогню на адміністративні будівлі державних органів, розташовані в самому центрі Дніпра.

Росія атакує Дніпро: хто допомагає ворогу знаходити цілі

Фото: колаж порталу "Коментарі"

Крім того, агентка збирала інформацію про результати попередніх прильотів.

"Зловмисниця "звітувала" російським спецслужбістам, — зазначили у пресслужбі СБУ, — про місця та наслідки попередніх обстрілів для коригування повторних повітряних нападів на обласний центр".

Як з'ясували правоохоронці, підробіток на користь країни-агресора знайшла місцева безробітна жінка. Вона звернула на себе увагу російських кураторів через оголошення у Telegram-каналах, де пропонували "швидкі гроші". Для збору розвідданих фігурантка пішки обходила міські квартали, непомітно фіксуючи об'єкти на камеру мобільного. Отримані фото та координати вона відправляла представнику РФ.

Росія атакує Дніпро: хто допомагає ворогу знаходити цілі - фото 2

Для забезпечення власної безпеки дніпрянка дотримувалася суворої конспірації. Вона спілкувалася з куратором виключно через анонімний чат у месенджері та ретельно зачищала сліди зв'язку.

"Для конспірації контактів із ворогом інформаторка використовувала анонімний чат у месенджері, — розповіли слідчі, — та видаляла листування з російським спецслужбістом після кожного сеансу зв’язку".

Попри всі намагання сховатися, оперативники СБУ задокументували протиправну діяльність коригувальниці та затримали її у власній оселі. Під час обшуку правоохоронці вилучили мобільний телефон, який містив беззаперечні докази роботи на ворога.

Наразі затриманій оголошено про підозру за ч. 3 ст. 114-2 Кримінального кодексу України. Суд обрав їй запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без можливості виходу під заставу. Жінці загрожує до 12 років ув'язнення. Слідчі продовжують збір доказів, аби додатково інкримінувати їй статтю про державну зраду в умовах воєнного стану.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, про те, що минулого тижня ворог декілька разів атакував Дніпро, через що здійнялися великі пожежі, а також загинули люди.



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