Другий день під вогнем: Росія атакує Дніпро ракетами «Бандероль», є прильоти

Дніпро знову опинився під масованим ударом російських терористичних військ, які вже другу добу поспіль цілеспрямовано б'ють по міській інфраструктурі. Прямо під час повітряної тривоги в обласному центрі прогриміло кілька гучних вибухів, після чого мешканці різних районів помітили велике задимлення.

Фото: колаж порталу "Коментарі"

"Ворог атакував Дніпро", — оперативно поінформував громадськість про черговий акт агресії начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа. Керівник області підтвердив, що на місці одного з ворожих влучань розгорнулася серйозна рятувальна операція.

"У місті зайнялася пожежа, — деталізував посадовець поточну ситуацію, — Попередньо, дістала поранень одна людина". Наразі інформація щодо масштабів руйнувань та стану постраждалої особи продовжує оновлюватися.

Паралельно з офіційними звітами, у мережі почали з'являтися перші повідомлення від моніторингових пабліків. Зокрема, цивільні канали інформували про ймовірне влучання ворожого снаряда у сектор житлової забудови, проте наразі ця інформація не має офіційного підтвердження від військового командування чи екстрених служб.

Небезпека для регіону залишається на критичному рівні. Повітряна тривога в Дніпрі та області продовжує активно лунати, а сили ППО працюють у посиленому режимі, оскільки фіксується рух нових ракетних засобів ураження у повітряному просторі країни.

Інформація оновлюється.