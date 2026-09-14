Россия атакует Днепр: кто помогает врагу находить цели

Контрразведчики Службы безопасности Украины провели успешную операцию в Днепре, задержав местную жительницу, работавшую на вражеские спецслужбы. Фигурантка помогала российским оккупантам планировать очередную серию комбинированных ракетно-дроновых ударов по прифронтовому областному центру. По данным следствия, главной задачей злоумышленницы было наведение вражеского огня на административные здания государственных органов, расположенные в самом центре Днепра.

Фото: коллаж портала "Комментарии"

Кроме того, агент собирала информацию о результатах предыдущих прилетов.

"Злоумышленница "отчиталась" российским спецслужбам, — отметили в пресс-службе СБУ, — о местах и последствиях предварительных обстрелов для корректировки повторных воздушных нападений на областной центр".

Как выяснили правоохранители, подработку в пользу страны-агрессора обнаружила местная безработная женщина. Она обратила на себя внимание российских кураторов из-за объявления в Telegram-каналах, где предлагали скорые деньги. Для сбора разведданных фигурантка пешком обходила городские кварталы, незаметно фиксируя объекты на мобильную камеру. Полученные фотографии и координаты она отправляла представителю РФ.

Для обеспечения своей безопасности днепрянка придерживалась серьезной конспирации. Она общалась с куратором исключительно через анонимный чат в мессенджере и тщательно зачищала следы связи.

"Для конспирации контактов с врагом информатор использовала анонимный чат в мессенджере, — рассказали следователи, — и удаляла переписку с российскими спецслужбами после каждого сеанса связи".

Несмотря на все попытки скрыться, оперативники СБУ задокументировали противоправную деятельность корректировщицы и задержали ее в собственном доме. Во время обыска правоохранители изъяли мобильный телефон, содержащий неопровержимые доказательства работы на врага.

В настоящее время задержанная объявлена о подозрении по ч. 3 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины. Суд избрал ей меру пресечения в виде содержания под стражей без возможности выхода под залог. Женщине грозит до 12 лет тюрьмы. Следователи продолжают сбор доказательств, чтобы дополнительно инкриминировать статью о государственной измене в условиях военного положения.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что на прошлой неделе враг несколько раз атаковал Днепр, из-за чего поднялись большие пожары, а также погибли люди.