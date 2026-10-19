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Ранковий удар по Дніпру: КАБ пробив проїжджу частину мосту

Діра в асфальті та зміна маршрутів: у Дніпрі ліквідували наслідки авіаудару по переправі між двома районами

19 жовтня 2026, 17:02
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Недилько Ксения

Під час масштабного ранкового обстрілу Дніпра 19 жовтня під ворожим вогнем опинилася важлива транспортна артерія міста. Російські війська атакували керованою авіаційною бомбою (КАБ) Південний міст, який забезпечує автомобільне сполучення між Соборним та Самарським районами. У соціальних мережах та засобах масової інформації оперативно поширили знімки з місця прильоту, на яких видно наскрізну вирву значних розмірів безпосередньо у дорожньому полотні.

Ранковий удар по Дніпру: КАБ пробив проїжджу частину мосту

Міст у Дніпрі. Ілюстративне фото

Ранковий удар по Дніпру: КАБ пробив проїжджу частину мосту - фото 2


"Зранку було обмежено рух деяких маршрутів електротранспорту та автобусів, які курсували через цей міст", — повідомили у Департаменті транспорту Дніпровської міської ради, коментуючи екстрені заходи з безпеки пасажирів одразу після авіаудару.

Комунальні та дорожні служби міста негайно прибули на об'єкт і розпочали ліквідацію руйнувань у посиленому режимі. Завдяки швидкій реакції ремонтних бригад, зафіксовані пошкодження вдалося оперативно усунути, що дозволило зняти транспортну блокаду значно раніше за очікувані терміни.

Вже вдень рух транспорту було відновлено, констатували у профільному департаменті міськради, звітуючи про стабілізацію пасажирських перевезень між лівим та правим берегами.

Паралельно з цим міська влада закликала мешканців Дніпра не піддаватися паніці та довіряти виключно верифікованим джерелам інформації. Представники мерії наголосили, що поширені у місцевих пабліках чутки про довготривалу ізоляцію районів не мають під собою жодних підстав.

Інформацію щодо перекриття мосту на місяць, як писали у пабліках, офіційно не підтверджено.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що сьогодні зранку та вдень окупанти атакували Дніпро КАБами, ракетами та реактивними дронами.



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