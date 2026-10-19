Утренний удар по Днепру: КАБ пробил проезжую часть моста

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Недилько Ксения
Во время масштабного утреннего обстрела Днепра 19 октября под вражеским огнем оказалась важнейшая транспортная артерия города. Российские войска атаковали управляемой авиационной бомбой (КАБ) Южный мост, обеспечивающий автомобильное сообщение между Соборным и Самарским районами. В социальных сетях и средствах массовой информации оперативно распространили снимки с места прилета, на которых видна сквозная воронка значительных размеров непосредственно в дорожном полотне.
Мост в Днепре. Иллюстративное фото
Коммунальные и дорожные службы города немедленно прибыли на объект и приступили к ликвидации разрушений в усиленном режиме. Благодаря быстрой реакции ремонтных бригад, зафиксированные повреждения удалось оперативно устранить, что позволило снять транспортную блокаду значительно раньше ожидаемых сроков.
Уже днем движение транспорта было возобновлено, констатировали в профильном департаменте горсовета, отчитываясь о стабилизации пассажирских перевозок между левым и правым берегами.
Параллельно с этим городские власти призвали жителей Днепра не поддаваться панике и доверять исключительно верифицированным источникам информации. Представители мэрии подчеркнули, что распространенные в местных пабликах слухи о длительной изоляции районов не имеют под собой никаких оснований.
Информация о перекрытии моста на месяц, как писали в пабликах, официально не подтверждена .
Напомним, портал "Комментарии" писал , что сегодня утром и днем оккупанты атаковали Днепр КАБами, ракетами и реактивными дронами.