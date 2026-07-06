Ранковий удар по Дніпру: де сталися «прильоти»

У Дніпрі під час ранкової атаки БПЛА зазнали руйнувань об'єкти логістичної інфраструктури. Приблизно о 06:40 ранку ворог застосував для удару реактивні безпілотники.

Наслідки обстрілу Дніпра

"Зазнали руйнувань приміщення термінала "Нової пошти" ДАО у Дніпрі, — повідомили в пресслужбі компанії, — а також після влучання спалахнула пожежа, яку вдалося оперативно приборкати".

На щастя, серед співробітників та цивільного населення загиблих чи травмованих немає. Інформацію про наслідки обстрілу уточнили й у місцевій військовій адміністрації.

"Маємо наслідки ворожого удару по складах логістичної компанії, — зазначив голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа. — На щастя, люди не постраждали".

Фахівці екстрених служб продовжують роботу на місці події. Точний обсяг та стан пошкоджених посилок і вантажів з'ясують одразу після завершення їхньої роботи.

Попри ворожу атаку, компанія продовжує виконувати свої зобов'язання перед клієнтами.

"Ми вже задіяли резервні логістичні схеми, — запевнили в "Новій пошті", — тому доставка відправлень здійснюється за звичайним графіком".

Відстежувати стан своїх посилок та отримувати актуальні дані клієнти можуть у мобільному застосунку або на офіційному вебсайті компанії.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що сьогодні вночі сталася масована комбінована атака на Україну. Під основним ударом був Київ та Київська область. Вже зараз відомо, що унаслідок обстрілу загинуло щонайменше 11 людей, ще десятки людей отримали поранення. Удари прийшлися на житлові будинки та інфраструктуру, відомо, що кияни гинули цілими родинами у себе вдома.