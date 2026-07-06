Російські ракети накрили багатоповерхівки у Києві: кількість загиблих зростає

У ніч проти 6 липня російська ракета вдарила по дев'ятиповерховому житловому будинку в Подільському районі Києва, внаслідок чого сталася його часткова руйнація. Загалом у столиці вже дев'ятеро загиблих та 46 поранених. Як повідомляє портал "Коментарі", про це повідомляє київська мерія.

Удар по Києву. Фото: ДСНС

Повідомляється, що у Подільському районі сталася часткова руйнація житлового будинку. На рівні 7-9 поверхів заблоковано людей.

За інформацією мера, за іншою адресою внаслідок попадання уламків до 21-поверхової будівлі сталася часткова руйнація між 3 та 4 поверхами. Уламки також впали на територію гаражного кооперативу.

У Голосіївському районі виникли пожежі у п'ятиповерховому будинку, на території нежитлової забудови, у складському приміщенні та на відкритій території.

Згодом начальник КМВА Тимур Ткаченко повідомив про руйнування та пожежі в Дарницькому районі.

"У Дарницькому районі внаслідок атаки пошкоджено багатоповерхові будинки у трьох різних місцях", — повідомив Тимур Ткаченко.

У Подільському районі внаслідок російської атаки виникли пожежі у житлових будинках одразу у чотирьох місцях.

За даними міської влади, в результаті атаки на столицю загинули дев'ятеро людей, ще 46 отримали поранення. З них 14 госпіталізували, у тому числі двох дітей віком 7 та 8 років.

Вже вранці стало відомо, що у Дарницькому районі уламки потрапили до 25-поверхового будинку на рівні четвертого поверху. З будинку врятували 22 особи. Також виявили двох загиблих.

За іншою адресою сталося загоряння на 23-му та 24-му поверхах 30-поверхового житлового будинку. Наразі там триває евакуація мешканців.

В Оболонському районі сталося спалах складської будівлі, а також зафіксовано потрапляння на території нежитлової забудови.

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