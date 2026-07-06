Утренний удар по Днепру: где произошли «прилеты»

В Днепре во время утренней атаки БПЛА подверглись разрушениям объекты логистической инфраструктуры. Приблизительно в 06:40 утра враг применил для удара реактивные беспилотники.

Последствия обстрела Днепра

"Потерпели разрушения помещения терминала "Новой почты" ДАО в Днепре, — сообщили в пресс-службе компании, — а также после попадания вспыхнул пожар, который удалось оперативно обуздать".

К счастью, среди сотрудников и гражданского населения погибших или травмированных нет. Информацию о последствиях обстрелов уточнили и в местной военной администрации.

"Имеем последствия вражеского удара по складам логистической компании, – отметил председатель Днепропетровской ОВА Александр Ганжа. — К счастью, люди не пострадали".

Специалисты экстренных служб продолжают работу на месте происшествия. Точный объем и состояние поврежденных посылок и грузов выяснится сразу после завершения их работы.

Несмотря на атаку противника, компания продолжает выполнять свои обязательства перед клиентами.

"Мы уже задействовали резервные логистические схемы, — заверили в "Новой почте", — поэтому доставка отправлений осуществляется по обычному графику".

Отслеживать состояние своих посылок и получать актуальные данные клиенты могут на мобильном приложении или на официальном веб-сайте компании.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что сегодня ночью произошла массированная комбинированная атака на Украину. Под основным ударом были Киев и Киевская область. Уже сейчас известно, что в результате обстрела погибли по меньшей мере 11 человек, еще десятки получили ранения. Удары пришлись на жилые дома и инфраструктуру, известно, что киевляне погибали целыми семьями у себя дома.