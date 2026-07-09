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Ранкова атака на Дніпро: відомо, де стався «прильот»

Вибухи під час тривоги: у Дніпрі через наліт безпілотників спалахнула пожежа

9 липня 2026, 10:36
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Недилько Ксения

Ранок у Дніпрі розповся із сирен та гучних звуків. Повітряну тривогу в регіоні оголосили через небезпеку атаки ворожих реактивних ударних безпілотників. Уже близько 10:00 у різних частинах міста люди почули серію потужних вибухів, після чого очевидці помітили в небі густий стовп диму.

Ранкова атака на Дніпро: відомо, де стався «прильот»

Ілюстративне фото

Згодом ситуацію прокоментувало керівництво області, уточнивши, куди саме поцілили російські дрони.

"Сталося займання на території приватного домоволодіння", — заявив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа.                                                                                                   

Рятувальники одразу виїхали на місце події для ліквідації вогню. Голова ОВА також заспокоїв мешканців щодо можливих поранених чи загиблих внаслідок цього ранкового обстрілу. За його словами, на щастя, "попередньо, минулося без постраждалих".

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що учора окупанти також реактивними безпілотниками атакували Дніпровський район.

На місці влучання ворожого безпілотника одразу розпочали роботу екстрені служби та медики. Фахівці ліквідовують наслідки прильоту та оглядають пошкоджену будівлю підприємства.

"Інформація про постраждалих уточнюється", — додав керівник ДніпрОВА Олександр Ганжа, закликавши жителів області залишатися в безпечних місцях до повної відміни загрози.

Пізніше керівник ОВА показав фото, ймовірно, терміналу "Нової Пошти": "Такий вигляд має термінал логістичної компанії у Дніпровському районі після четвертої атаки росіян.  На щастя, люди не постраждали".                                                                                                                                        



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