logo

BTC/USD

62947

ETH/USD

1751.72

USD/UAH

44.48

EUR/UAH

50.69

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Регионы Днепр Утренняя атака на Днепр: известно, где произошел "прилет"
commentss НОВОСТИ Все новости

Утренняя атака на Днепр: известно, где произошел "прилет"

Взрывы во время тревоги: в Днепре из-за налета беспилотников вспыхнул пожар

9 июля 2026, 10:36
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Недилько Ксения

Утро в Днепре распалось из сирен и громких звуков. Воздушная тревога в регионе была объявлена из-за опасности атаки вражеских реактивных ударных беспилотников. Уже около 10 часов в разных частях города люди услышали серию мощных взрывов, после чего очевидцы заметили в небе густой столб дыма.

Утренняя атака на Днепр: известно, где произошел "прилет"

Иллюстративное фото

Впоследствии ситуацию прокомментировало руководство области, уточнив, куда попали российские дроны.

"Произошло возгорание на территории частного домовладения", — заявил глава Днепропетровской областной военной администрации Александр Ганжа.

Спасатели сразу выехали на место происшествия для ликвидации огня. Председатель ОВА также успокоил жителей относительно возможных раненых или погибших в результате этого утреннего обстрела. По его словам, к счастью, "предварительно, обошлось без пострадавших".

Напомним, портал "Комментарии" писал , что вчера оккупанты также реактивными беспилотниками атаковали Днепровский район.

На месте попадания вражеского беспилотника сразу начали работу экстренные службы и медики. Специалисты ликвидируют последствия прилета и осматривают поврежденное здание предприятия.

"Информация о пострадавших уточняется", — добавил руководитель ДнепрОВА Александр Ганжа, призвав жителей области оставаться в безопасных местах до полного отмены угрозы.

Позже руководитель ОВА показал фото, вероятно, терминала "Новой Почты": "Так выглядит терминал логистической компании в Днепровском районе после четвертой атаки россиян.   К счастью, люди не пострадали.
                                                             



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости