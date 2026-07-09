Утренняя атака на Днепр: известно, где произошел "прилет"

Утро в Днепре распалось из сирен и громких звуков. Воздушная тревога в регионе была объявлена из-за опасности атаки вражеских реактивных ударных беспилотников. Уже около 10 часов в разных частях города люди услышали серию мощных взрывов, после чего очевидцы заметили в небе густой столб дыма.

Иллюстративное фото

Впоследствии ситуацию прокомментировало руководство области, уточнив, куда попали российские дроны.

"Произошло возгорание на территории частного домовладения", — заявил глава Днепропетровской областной военной администрации Александр Ганжа.

Спасатели сразу выехали на место происшествия для ликвидации огня. Председатель ОВА также успокоил жителей относительно возможных раненых или погибших в результате этого утреннего обстрела. По его словам, к счастью, "предварительно, обошлось без пострадавших".

Напомним, портал "Комментарии" писал , что вчера оккупанты также реактивными беспилотниками атаковали Днепровский район.

На месте попадания вражеского беспилотника сразу начали работу экстренные службы и медики. Специалисты ликвидируют последствия прилета и осматривают поврежденное здание предприятия.

"Информация о пострадавших уточняется", — добавил руководитель ДнепрОВА Александр Ганжа, призвав жителей области оставаться в безопасных местах до полного отмены угрозы.

Позже руководитель ОВА показал фото, вероятно, терминала "Новой Почты": "Так выглядит терминал логистической компании в Днепровском районе после четвертой атаки россиян. К счастью, люди не пострадали.

