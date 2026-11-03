Ракетний удар по Дніпру: є загиблі (ОНОВЛЕНО)

Кількість мирних мешканців, які отримали травми внаслідок масштабної ракетної атаки російських військ на Дніпро, стрімко збільшується. Ворог поцілив у житлову забудову цивільного мікрорайону, спричинивши значні руйнування та займання.

Наслідки обстрілу Дніпра

"До 15 зросла кількість поранених через атаку росіян на Дніпро", — повідомив актуальні дані щодо потерпілих начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

Керівник області наголосив, що медики борються за життя кількох пацієнтів, які перебувають у вкрай складній ситуації:

"Троє чоловіків — у тяжкому стані".

Паралельно в епіцентрі влучань розгорнуто масштабну операцію з ліквідації наслідків та пошуку людей, які опинилися під уламками власних домівок.

"Частково зруйнована адмінбудівля та багатоквартирні житлові будинки. Виникли пожежі", — деталізували обстановку на місці прильотів у Державній службі з надзвичайних ситуацій (ДСНС) України.

Вогнеборцям та рятувальникам уже вдалося здійснити кілька успішних операцій на руїнах. За даними відомства, "з-під завалів зруйнованих будинків надзвичайники врятували 9 людей".

Наразі кризова ситуація у місті не спадає, оскільки ворожа авіація та ракетні комплекси залишаються активними.

"Пошуково-рятувальну операцію ускладнює постійна загроза повторних ударів", — зауважив Олександр Ганжа, закликавши дніпрян бути максимально обережними.

Очільник ОВА резюмував:

"Небезпека для Дніпра зберігається. Залишайтеся у безпечних місцях".

Своєю чергою, у ДСНС додали, що на цей час "всі загоряння ліквідовані. Тривають пошуково-рятувальні роботи", а фахівці продовжують покроково перевіряти пошкоджені будівлі.

ОНОВЛЕНО: Олександр Ганжа о 09:17: "Через атаку росіян на Дніпро пошкоджені будівлі амбулаторії центру медико-санітарної допомоги та однієї з міських лікарень.

У лікарні перебували на лікуванні майже 100 людей. Ніхто з пацієнтів і медичних працівників не постраждав. Зараз пацієнтів переводять до інших лікарень".

Олександр Ганжа о 09:28: "Через атаку росіян на Дніпро загинула одна людина. Рятувальники намагаються деблокувати тіло загиблого з-під завалів".





Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що сьогодні вночі і зранку окупанти масовано атакували Дніпро.