Ракетний удар по Дніпру: є загиблі (ОНОВЛЕНО)

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Недилько Ксения
Кількість мирних мешканців, які отримали травми внаслідок масштабної ракетної атаки російських військ на Дніпро, стрімко збільшується. Ворог поцілив у житлову забудову цивільного мікрорайону, спричинивши значні руйнування та займання.
Наслідки обстрілу Дніпра
Керівник області наголосив, що медики борються за життя кількох пацієнтів, які перебувають у вкрай складній ситуації:
Паралельно в епіцентрі влучань розгорнуто масштабну операцію з ліквідації наслідків та пошуку людей, які опинилися під уламками власних домівок.
Вогнеборцям та рятувальникам уже вдалося здійснити кілька успішних операцій на руїнах. За даними відомства, "з-під завалів зруйнованих будинків надзвичайники врятували 9 людей".
Наразі кризова ситуація у місті не спадає, оскільки ворожа авіація та ракетні комплекси залишаються активними.
Очільник ОВА резюмував:
Своєю чергою, у ДСНС додали, що на цей час "всі загоряння ліквідовані. Тривають пошуково-рятувальні роботи", а фахівці продовжують покроково перевіряти пошкоджені будівлі.
ОНОВЛЕНО: Олександр Ганжа о 09:17: "Через атаку росіян на Дніпро пошкоджені будівлі амбулаторії центру медико-санітарної допомоги та однієї з міських лікарень.
У лікарні перебували на лікуванні майже 100 людей. Ніхто з пацієнтів і медичних працівників не постраждав. Зараз пацієнтів переводять до інших лікарень".
Олександр Ганжа о 09:28: "Через атаку росіян на Дніпро загинула одна людина. Рятувальники намагаються деблокувати тіло загиблого з-під завалів".
Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що сьогодні вночі і зранку окупанти масовано атакували Дніпро.