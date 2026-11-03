Ракетный удар по Днепру: есть погибшие (ОБНОВЛЕНО)

Число мирных жителей, получивших травмы в результате масштабной ракетной атаки российских войск на Днепр, стремительно увеличивается. Враг попал в жилую застройку гражданского микрорайона, повлекшие значительные разрушения и возгорания.

Последствия обстрела Днепра

"До 15 выросло количество раненых из-за атаки россиян на Днепр", — сообщил актуальные данные по потерпевшим начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа.

Руководитель области подчеркнул, что медики борются за жизнь нескольких пациентов, которые находятся в крайне сложной ситуации:

"Трое мужчин в тяжелом состоянии".

Параллельно в эпицентре попаданий развернута масштабная операция по ликвидации последствий и поиску людей, оказавшихся под обломками собственных домов.

"Частно разрушено админздание и многоквартирные жилые дома. Возникли пожары", — детализировали обстановку на месте прилетов в Государственной службе чрезвычайных ситуаций (ГСЧС) Украины.

Пожарным и спасателям уже удалось совершить несколько успешных операций на руинах. По данным ведомства, "из-под завалов разрушенных домов чрезвычайники спасли 9 человек".

В настоящее время кризисная ситуация в городе не спадает, поскольку вражеская авиация и ракетные комплексы остаются активными.

"Поисково-спасательная операция осложняется постоянной угрозой повторных ударов", — заметил Александр Ганжа, призвав днепрян быть максимально осторожными.

Руководитель ОВА резюмировал:

"Опасность для Днепра сохраняется. Оставайтесь в безопасных местах".

В свою очередь, в ГСЧС добавили, что в настоящее время "все возгорания ликвидированы. Продолжаются поисково-спасательные работы", а специалисты продолжают пошагово проверять поврежденные здания.

Обновлено: Александр Ганжа в 09:17: "Из-за атаки россиян на Днепр повреждены здания амбулатории центра медико-санитарной помощи и одной из городских больниц.

В больнице находились на лечении около 100 человек. Никто из пациентов и медицинских работников не пострадал. Сейчас пациентов переводят в другие больницы".

Александр Ганжа в 09:28: "Из-за атаки россиян на Днепр погиб один человек. Спасатели пытаются деблокировать тело погибшего из-под завалов".

Напомним, портал "Комментарии" писал , что сегодня ночью и утром оккупанты массированно атаковали Днепр.