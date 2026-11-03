Ракетный удар по Днепру: есть погибшие (ОБНОВЛЕНО)

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Недилько Ксения
Число мирных жителей, получивших травмы в результате масштабной ракетной атаки российских войск на Днепр, стремительно увеличивается. Враг попал в жилую застройку гражданского микрорайона, повлекшие значительные разрушения и возгорания.
Последствия обстрела Днепра
Руководитель области подчеркнул, что медики борются за жизнь нескольких пациентов, которые находятся в крайне сложной ситуации:
Параллельно в эпицентре попаданий развернута масштабная операция по ликвидации последствий и поиску людей, оказавшихся под обломками собственных домов.
Пожарным и спасателям уже удалось совершить несколько успешных операций на руинах. По данным ведомства, "из-под завалов разрушенных домов чрезвычайники спасли 9 человек".
В настоящее время кризисная ситуация в городе не спадает, поскольку вражеская авиация и ракетные комплексы остаются активными.
Руководитель ОВА резюмировал:
В свою очередь, в ГСЧС добавили, что в настоящее время "все возгорания ликвидированы. Продолжаются поисково-спасательные работы", а специалисты продолжают пошагово проверять поврежденные здания.
Обновлено: Александр Ганжа в 09:17: "Из-за атаки россиян на Днепр повреждены здания амбулатории центра медико-санитарной помощи и одной из городских больниц.
В больнице находились на лечении около 100 человек. Никто из пациентов и медицинских работников не пострадал. Сейчас пациентов переводят в другие больницы".
Александр Ганжа в 09:28: "Из-за атаки россиян на Днепр погиб один человек. Спасатели пытаются деблокировать тело погибшего из-под завалов".
Напомним, портал "Комментарии" писал , что сегодня ночью и утром оккупанты массированно атаковали Днепр.