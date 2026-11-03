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Нічна атака на Дніпро: серія потужних вибухів сколихнула місто та область

«Цілили по критичних об'єктах»: голова ДніпрОВА Олександр Ганжа повідомив про нічний обстріл балістикою

3 листопада 2026, 04:18
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Недилько Ксения

У ніч на 3 листопада 2026 року російська армія здійснила масовану атаку із застосуванням балістичного озброєння на Дніпропетровську область. Починаючи з третьої години ранку, жителі обласного центру та навколишніх районів здригалися від серії надзвичайно потужних вибухів.

Нічна атака на Дніпро: серія потужних вибухів сколихнула місто та область

Фото: колаж порталу "Коментарі"

Удар припав на об'єкти життєзабезпечення регіону, що підтвердили в обласній адміністрації. "Росіяни завдали ударів по обʼєктах критичної інфраструктури у Дніпрі та Криворізькому районі", — оперативно поінформував о 4:09 голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

Наразі на місцях влучань працюють профільні служби, які ліквідовують наслідки ворожих прильотів. Офіційні особи продовжують збирати оперативні дані з місць подій. Як наголосив очільник ОВА, на цей час "інформацію про постраждалих уточнюємо". Місцева влада закликає громадян не публікувати фотографії з місць влучань та суворо дотримуватися правил безпеки під час повітряних тривог.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що окупанти готують новий масований удар по Україні. Російські війська готують масштабну комбіновану атаку, під час якої можуть випустити понад 70 крилатих ракет Х-101. За даними профільних моніторингових каналів, основними цілями ворога знову стануть критичні об'єкти життєзабезпечення.

"Цього разу загарбники, ймовірно, зосередять основний удар на західних областях нашої країни, — повідомляють аналітики, — під загрозою опиниться не лише енергетична, а й транспортна та цивільна інфраструктура".                                                                          



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