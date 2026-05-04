Ракетна атака на Дніпро: у мережі показали фото студента, чиє життя забрали окупанти

Трагічна звістка надійшла до Мирноградської громади: вчорашній масований обстріл Дніпра забрав життя їхнього земляка, молодого та перспективного Іллі Безбожного. Про це офіційно повідомила Мирноградська міська військова адміністрація.

Ілля був випускником місцевої школи №10 та активним спортсменом. Значну частину свого юнацтва він присвятив баскетболу, будучи вихованцем Мирноградської ДЮСШ. Близькі та знайомі згадують його як людину з великим серцем та незламним характером. "З юних років проявляв себе як чесний, справедливий і відкритий хлопець, якого поважали друзі, вчителі та всі, хто його знав", — йдеться у повідомленні МВА. Його завжди вирізняли наполегливість та невпинне прагнення до саморозвитку.

Останні роки життя хлопець провів у Дніпрі, де здобував вищу освіту в Дніпровському національному університеті імені Олеся Гончара. Проте 3 травня ворожа атака обірвала всі його плани на майбутнє: російська крилата ракета поцілила саме в гуртожиток, де мешкав студент.

За офіційними даними, під час вчорашнього нападу російські окупанти випустили по Дніпру п’ять ракет типу Х-69. Попри те, що силам ППО вдалося ліквідувати чотири повітряні цілі, одне влучання стало фатальним для мешканців студентського помешкання.

Зазначимо, сьогодні вранці російська армія завдала балістичного удару по передмістю Харкова, унаслідок чого загинуло 5 людей, ще десятки людей отримали поранення.