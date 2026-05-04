Ракетная атака на Днепр: в сети показали фото студента, чью жизнь забрали оккупанты
Ракетная атака на Днепр: в сети показали фото студента, чью жизнь забрали оккупанты

В Днепре в результате ракетного удара погиб студент из Мирнограда Илья Безбожный

4 мая 2026, 14:49
Недилько Ксения

Трагическое известие поступило в Мирноградскую громаду: вчерашний массированный обстрел Днепра унес жизнь их земляка, молодого и перспективного Ильи Безбожного. Об этом сообщила Мирноградская городская военная администрация.

Последствия обстрела Днепра

Илья был выпускником местной школы №10 и активным спортсменом. Значительную часть своей юности он посвятил баскетболу, являясь воспитанником Мирноградской ДЮСШ. Близкие и знакомые вспоминают его как человека с большим сердцем и несокрушимым характером. "С юных лет проявлял себя как честный, справедливый и открытый парень, уважаемый друзьями, учителями и всеми, кто его знал", — говорится в сообщении ГВА. Его всегда отличали настойчивость и стремление к саморазвитию.

                                                                                                                                                                                                                            

Ракетная атака на Днепр: в сети показали фото студента, чью жизнь забрали оккупанты - фото 2


Последние годы жизни парень провел в Днепре, где получал высшее образование в Днепровском национальном университете имени Олеся Гончара. Однако 3 мая вражеская атака оборвала все его планы на будущее: российская крылатая ракета попала именно в общежитие, где жил студент.

По официальным данным, во время вчерашнего нападения российские оккупанты выпустили по Днепру пять ракет типа Х-69. Несмотря на то, что силам ПВО удалось ликвидировать четыре воздушных цели, одно попадание стало роковым для жителей студенческого дома.

Отметим, сегодня утром российская армия нанесла баллистический удар по пригороду Харькова , в результате чего погибли 5 человек, еще десятки человек получили ранения.



