Кривавий удар по передмістю Харкова: кількість жертв зросла, серед загиблих — четверо цивільних

Російські війська завдали чергового жорстокого удару по Харківській області. Цього разу під вогнем опинилося місто Мерефа та безпосередньо обласний центр.

Ілюстративне фото

За інформацією очільника Харківської ОВА Олега Синєгубова, перші повідомлення про ракетний удар по Мерефі надійшли близько десятої ранку. Початково повідомлялося про руйнування на території СТО, проте згодом масштаби пошкоджень зросли. Станом на 11:02 стало відомо про трагічні наслідки:

"Кількість загиблих під час російської атаки по Мерефі зросла до чотирьох людей", — зазначив голова ОВА.

Жертвами стали двоє чоловіків (50 та 63 роки) та дві жінки (41 та 52 роки). Ще 16 осіб отримали поранення різного ступеня важкості.

У місті зафіксовано значні руйнування: постраждали приватні та багатоквартирні будинки, чотири магазини, станція техобслуговування, а також згоріли автівка та житлова будівля. Рятувальні служби вже ліквідували пожежу, на місці продовжують працювати медики та екстрені служби.

Паралельно з ракетною атакою ворог атакував Харків. Міський голова Ігор Терехов повідомив:

"Зафіксовано влучання ударного ворожого дрону по Холодногірському району".

Наразі фахівці встановлюють обсяги пошкоджень та наявність постраждалих у місті.

За даними моніторингових каналів, балістична ракета, що поцілила в Мерефу, була випущена з району Таганрога (РФ). Жителів Харкова та області закликають залишатися пильними, оскільки загроза нових пусків балістики та активність ворожих БПЛА зберігаються.

Олег Синєгубов об 11:46: "До 18 людей зросла кількість постраждалих у Мерефі. Серед поранених троє людей перебувають у важкому стані.

Ще 13 людей зазнали вибухових травм середньої тяжкості. У двох постраждалих – гостра реакція на стрес. Усі отримують необхідну допомогу медиків.

Пошкоджено щонайменше 10 домоволодінь, 4 магазини, СТО, адміністративну будівлю, 2 автомобілі, заклад харчування. На місці триває ліквідація наслідків".

Інформація оновлюється.



