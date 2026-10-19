Ракетная атака на Днепр: оккупанты ударили ракетами «Бандероль»

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Недилько Ксения
После обеда 19 октября российские оккупационные войска совершили очередную целенаправленную атаку на город Днепр, избрав своей целью стратегические гражданские объекты. По сообщениям местных властей, захватчики пытаются разрушить жизнеобеспечение областного центра в разгар дня.
Фото: коллаж портала "Комментарии"
Вскоре после первых предупреждений в городе прогремела серия мощных взрывов. Спасательные и медицинские службы немедленно отправились на места прилетов, где впоследствии зафиксировали первый пострадавший от дневного обстрела.
По информации профильных мониторинговых каналов, во время этой воздушной атаки российская армия применила скоростное вооружение ракеты типа "Бандероль". Всего в разных районах Днепра днем раздалось по меньшей мере 6 громких взрывов. В настоящее время экстренные службы продолжают ликвидировать последствия вражеских попаданий.
Напомним, портал "Комментарии" писал , что сегодня ночью и рано утром оккупанты били по Днепру КАБами и реактивными дронами. Также в результате атаки есть разрушения и раненые.