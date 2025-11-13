З 22 сіл Синельниківщини, що у Межівській і Покровській громадах, продовжується примусова евакуація. До безпечніших локацій мають виїхати діти з батьками чи опікунами. Загалом до 9 грудня – 249 хлопців та дівчат, які досі мешкають на прифронтових територіях. Про це повідомляє т.в.о. начальника ДніпрОВА Владислав Гайваненко.

Примусова евакуація на Дніпропетровщині: що відомо

"Допомагаємо родинам з переїздом. Працюють транзитні центри, де переселенців приймають у перші дні. До роботи залучені національні громадські організації та міжнародні партнери. Там можна оформити виплати, отримати гуманітарку, юридичну та психологічну підтримку. А ще – інформацію, де є можливість розміститися далі", – наголосив очільник області.

Щоб евакуюватися, слід звертатися в місцеві адміністрації. Або за телефонами:

- всеукраїнської гарячої лінії – 066 748 69 81;

- єдиної гарячої лінії в області – 0-800-336-085;

- гуманітарної місії "Проліска" – 095-601-54-17.

Про евакуацію мешканцям розповідають працівники органів місцевого самоврядування та поліції, які обходять домівки.

Загалом із Синельниківщини вивезли вже 5199 дітей.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що на Олександрівському напрямку Дніпропетровської області ворог не скидає обертів. Про це повідомляє військовий Сил оборони України з позивним "Мучной".

За його словами, водночас противник активно підключив авіацію, працюють важкі ФАБи, зносячи укриття й позиції на підступах до н.п. Це суттєво ускладнює маневр наших сил і не дає можливості накопичити резерви для контратаки.