Принудительная эвакуация в Днепропетровской области: что известно
Принудительная эвакуация в Днепропетровской области: что известно

В Днепропетровской области вывозят детей – куда обращаться для эвакуации

13 ноября 2025, 11:21
Автор:
Недилько Ксения

Из 22 сел Синельниковщины в Межевской и Покровской громадах продолжается принудительная эвакуация. В более безопасные локации должны выехать дети с родителями или опекунами. В общей сложности до 9 декабря – 249 мальчиков и девочек, которые до сих пор проживают на прифронтовых территориях. Об этом сообщает и.о. начальника ДнепрОВА Владислав Гайваненко.

"Помогаем семьям с переездом. Трудятся транзитные центры, где переселенцев принимают в первые дни. К работе привлечены национальные общественные организации и международные партнеры. Там можно оформить выплаты, получить гуманитарку, юридическую и психологическую поддержку. А еще – информацию, где есть возможность разместиться дальше", – подчеркнул глава области.

Чтобы эвакуироваться, следует обращаться в местные администрации. Или по телефонам:

- всеукраинской горячей линии – 066 748 69 81;

- единственной горячей линии в области – 0-800-336-085;

- гуманитарной миссии "Подснежник" – 095-601-54-17.

Об эвакуации жителям рассказывают работники органов местного самоуправления и полиции, обходящие дома.

Всего из Синельниковщины вывезли уже 5199 детей.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что на Александровском направлении Днепропетровской области враг не сбрасывает обороты. Об этом сообщает военный Сил обороны Украины с позывным "Мучной".

По его словам, в то же время противник активно подключил авиацию, работают тяжелые ФАБы, снося укрытия и позиции на подступах к н.п. Это существенно усложняет маневр наших сил и не позволяет накопить резервы для контратаки.



