На Дніпропетровщині окупанти просуваються стрімкими темпами

На Олександрівському напрямку Дніпропетровської області ворог не скидає обертів, поступово розвиває наступальні дії в районі Данилівки. Про це повідомляє військовий Сил оборони України з позивним "Мучной".

На Дніпропетровщині ворог не скидає обертів: що робить для просування

"Кнури вже вклинилися в східні околиці населеного пункту, закріпившись серед перших будинків. Бої зараз тривають у східній частині села, де оборона тримає удар але навантаження з кожним часом зростає. Якщо противник не буде збитий артилерією чи дронами, є всі передумови, що Данилівка може відколотися найближчим часом", – зазначає військовий.

За його словами, водночас противник активно підключив авіацію, працюють важкі ФАБи, зносячи укриття й позиції на підступах до н.п. Це суттєво ускладнює маневр наших сил і не дає можливості накопичити резерви для контратаки.

"На північ від Вишневого, теж спостерігається наростання тиску противника, фіксується просування у напрямку н.п Гай. Ворог закріплюється вздовж дороги, займаючи лісосмуги і поступово вибудовуючи опорні пункти для подальшого просування. Очевидно, що готується черговий етап наступу і саме цей сектор може стати новою гарячою ділянкою найближчих діб", – наголошує "Мучной".

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що росіяни заявили, що ЗСУ перебувають у "котлах" у трьох містах на Донеччині та Харківщині, а Україна не хоче пускати туди ЗМІ, нібито щоб не показувати реальну картину. Таку заяву зробив офіційний представник Міноборони Росії генерал-лейтенант Ігор Конашенков у відповідь на заяву представника МЗС України Георгія Тихого.