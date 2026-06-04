Потужний вибух у Дніпрі: що відомо про загиблих та постраждалих

Російські окупаційні війська продовжують цілеспрямовано нищити цивільну інфраструктуру Дніпропетровщини. Вже другу добу поспіль під ворожими ударами опиняється Дніпровський район, де зафіксовано черговий приліт по комерційному сектору.

Ілюстративне фото

Цього разу під прицілом загарбників знову опинилися логістичні потужності регіону.

"Окупанти повторно поцілили по цивільному підприємству, що займається логістикою, — повідомив голова ДніпрОВА Олександр Ганжа, — внаслідок ворожого влучання на території об'єкта спалахнула пожежа".

Наразі на місці події працюють усі екстрені служби, які приборкують вогонь. Інформація щодо можливих поранених чи загиблих серед працівників фірми наразі ретельно з'ясовується та перевіряється.

За інформацією з каналів моніторингу повітряної обстановки, ворожий обстріл відбувся орієнтовно о 15:41.

"Російські війська застосували ударний безпілотник типу "шахед", який перебував під онлайн-керуванням оператора, — зазначають аналітики моніторингових груп, — смертоносний дрон зайшов на територію передмістя Дніпра з північно-східного напрямку".

Правоохоронці та рятувальники продовжують фіксувати наслідки чергового воєнного злочину країни-агресорки.

У місцевих пабліках повідомляють, що удар стався повторно на термінал "Нової Пошти" у Дніпрі, який окупанти атакували учора.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що у Дніпровському районі внаслідок масштабної пожежі було повністю зруйновано ключовий логістичний вузол відомої торговельної мережі "АТБ". Вогонь охопив величезну будівлю, загальна площа якої сягала 37,5 тисяч квадратних метрів. За попередніми підрахунками фахівців, сума завданих фінансових збитків вимірюватиметься сотнями мільйонів гривень.