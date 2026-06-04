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Під Дніпром вщент згорів розподільчий центр «АТБ»

Постачав товари у 300 маркетів: мережа «АТБ» екстрено змінює логістику через знищення об'єкта під Дніпром

4 червня 2026, 16:14
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Недилько Ксения

У Дніпровському районі внаслідок масштабної пожежі було повністю зруйновано ключовий логістичний вузол відомої торговельної мережі "АТБ". Вогонь охопив величезну будівлю, загальна площа якої сягала 37,5 тисяч квадратних метрів. За попередніми підрахунками фахівців, сума завданих фінансових збитків вимірюватиметься сотнями мільйонів гривень.

Під Дніпром вщент згорів розподільчий центр «АТБ»

Ілюстративне фото

Під Дніпром вщент згорів розподільчий центр «АТБ» - фото 2

Цей об'єкт відігравав стратегічну роль у забезпеченні продовольчої безпеки одразу двох великих регіонів України.

"Цей комплекс відповідав за безперебійне постачання продуктів та товарів першої необхідності до майже 300 магазинів у Дніпропетровській та Запорізькій областях, — повідомили у пресслужбі компанії, — проте наразі наші фахівці вже оперативно перебудовують усі логістичні маршрути, аби споживачі не відчули дефіциту".

Для приборкання вогняної стихії рятувальникам довелося розгорнути масштабну операцію та залучити значні сили.

"До гасіння пожежі та ліквідації її наслідків на території складського комплексу були негайно залучені понад 100 чоловік особового складу, — зазначили у Головному управлінні ДСНС, — також на місці події працювали близько 50 одиниць спеціальної рятувальної техніки".

Завдяки злагодженим та професійним діям вогнеборців, пожежу на промисловому об'єкті вдалося повністю ліквідувати. Наразі експерти встановлюють остаточні причини виникнення займання.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що міський голова Дніпра Борис Філатов різко та емоційно прокоментував чергову атаку російських військ на обласний центр. Коментуючи наслідки ворожого обстрілу, який триває і досі, очільник міста провів чітку лінію між військовими успіхами Сил оборони України та боягузливими діями окупантів, які воюють із цивільними об'єктами.



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