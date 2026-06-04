Під Дніпром вщент згорів розподільчий центр «АТБ»

Рубрики
МЕНЮ
Недилько Ксения
У Дніпровському районі внаслідок масштабної пожежі було повністю зруйновано ключовий логістичний вузол відомої торговельної мережі "АТБ". Вогонь охопив величезну будівлю, загальна площа якої сягала 37,5 тисяч квадратних метрів. За попередніми підрахунками фахівців, сума завданих фінансових збитків вимірюватиметься сотнями мільйонів гривень.
Ілюстративне фото
Цей об'єкт відігравав стратегічну роль у забезпеченні продовольчої безпеки одразу двох великих регіонів України.
Для приборкання вогняної стихії рятувальникам довелося розгорнути масштабну операцію та залучити значні сили.
Завдяки злагодженим та професійним діям вогнеборців, пожежу на промисловому об'єкті вдалося повністю ліквідувати. Наразі експерти встановлюють остаточні причини виникнення займання.
Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що міський голова Дніпра Борис Філатов різко та емоційно прокоментував чергову атаку російських військ на обласний центр. Коментуючи наслідки ворожого обстрілу, який триває і досі, очільник міста провів чітку лінію між військовими успіхами Сил оборони України та боягузливими діями окупантів, які воюють із цивільними об'єктами.