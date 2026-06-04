Мощный взрыв в Днепре: что известно о погибших и пострадавших

Российские оккупационные войска продолжают целенаправленно уничтожать гражданскую инфраструктуру Днепропетровской области. Уже вторые сутки под вражескими ударами оказывается Днепровский район, где зафиксирован очередной прилет по коммерческому сектору.

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В этот раз под прицелом захватчиков снова оказались логистические мощности региона.

"Оккупанты повторно попали по гражданскому предприятию, которое занимается логистикой, — сообщил председатель Днепрова Александр Ганжа, — в результате враждебного попадания на территории объекта вспыхнул пожар".

Сейчас на месте происшествия работают все экстренные службы, укрощающие огонь. Информация о возможных раненых или погибших среди работников фирмы тщательно выясняется и проверяется.

По информации из каналов мониторинга воздушной обстановки, вражеские обстрелы произошли ориентировочно в 15:41.

"Русские войска применили ударный беспилотник типа "шахед", находившийся под онлайн-управлением оператора, – отмечают аналитики мониторинговых групп, – смертоносный дрон зашел на территорию пригорода Днепра с северо-восточного направления".

Правоохранители и спасатели продолжают фиксировать последствия очередного военного преступления страны-агрессора.

В местных пабликах сообщают, что удар произошел повторно на терминал "Новой Почты" в Днепре, который оккупанты атаковали вчера.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что в Днепровском районе в результате масштабного пожара был полностью разрушен ключевой логистический узел известной торговой сети "АТБ". Огонь охватил огромное здание, общая площадь которого достигала 37,5 тысячи квадратных метров. По предварительным подсчетам специалистов, сумма нанесенного финансового ущерба будет измеряться сотнями миллионов гривен.