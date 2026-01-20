Ночью агрессор атаковал Днепр. С вечера оккупанты запустили группы ударных беспилотников на город, запуская их дозированно, буквально "кошмаря" местное население, потому что атака продолжалась до 8 утра. Ночью оккупанты ударили баллистикой по городу, из-за чего возник пожар.

Мощный обстрел Днепра: россияне били «шахедами» и баллистикой

По данным председателя ДнепрОВА Александра Ганжи, из-за обстрелов областного центра изуродовано предприятие. Разбиты окна в рядом расположенных зданиях. Повреждены многоэтажка, инфраструктура, 5 автомобилей.

Пострадали две женщины – 76 и 67 лет. Оба на амбулаторном лечении.

Мэр Днепра Борис Филатов подчеркнул, что сегодня ночью в результате российского ракетно-дронового удара в Днепре была повреждена большая котельная и сотни домов остались без тепла.





Напомним, портал "Комментарии" писал , что вчера с утра российская оккупационная армия атаковала город Днепр ударными БПЛА, комбинируя воздушные атаки с деятельностью разведывательных дронов. Позже оккупанты начали запускать баллистические ракеты из временно оккупированного Крыма, а также из Таганрога Ростовской области РФ.

Около 15 часов в Днепре раздались мощные взрывы. По данным мониторинговых каналов, фиксации воздушных целей не последовало, однако после удара в городе поднялся столб дыма. Следующая баллистическая угроза была с юго-восточного направления, под ударом оказался город Петропавловка Павлоградского района.