Обстріл Дніпра та області: ворог атакує балістикою

Сьогодні з ранку російська окупаційна армія атакує місто Дніпро ударними БПЛА, комбінуючи повітряні атаки з діяльністю розвідувальних дронів. Пізніше окупанти почали запускати балістичні ракети з тимчасово окупованого Криму, а також з Таганрогу Ростовської області РФ.

Обстріл Дніпра та області: ворога атакує балістикою

Близько 15-ї години у Дніпрі пролунало да потужних вибухи. За даними моніторингових каналів, фіксації повітряних цілей не було, проте після удару у місті здійнявся стовп диму. Наступна балістнична загроза була з південно-східного напрямку, під ударом опинилося місто Петропавлівка Павлоградського району.

Наразі офіційної інформації щодо обстрілів немає.

Інформація оновлюється.