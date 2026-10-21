Потужні вибухи у Дніпрі: ворог спрямував на місто «Бандеролі»

Війська країни-агресорки здійснили черговий масований обстріл Дніпра, застосувавши засоби повітряного нападу. Під час ворожого нальоту мешканці обласного центру зіткнулися із серйозною небезпекою.

Фото: колаж порталу "Коментарі"

Атака супроводжувалася значною активністю ворожого озброєння в небі над регіоном.

"У Дніпрі окупанти атакували місто "Бандеролями"", — повідомляють моніторингові канали.

У розпал ворожої операції у місті лунали потужні вибухи під час повітряної тривоги, місцеві мешканці чули проліт ракет, а згодом у мережі з'явилися попередні відомості про те, що "повідомляється про влучання".

На тлі масованого обстрілу цивільних кварталів оборонці українського неба оперативно вступили в бій, намагаючись перехопити всі повітряні цілі. Ситуацію в місті оперативно прокоментував керівник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа.

"Гучні звуки у Дніпрі, — бойова робота наших сил ППО", — чітко роз'яснив природу вибухів очільник ДніпрОВА.

Він також закликав громадян не нехтувати правилами безпеки в умовах реальної загрози та наголосив:

"Залишайтеся у безпечних місцях до відбою повітряної тривоги".

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що сьогодні зранку окупанти вдарили по місту Київ, сталося влучання у багатоповерхівку. За даними рятувальників, двоє людей загинули, їх витягли з-під зруйнованих конструкцій.